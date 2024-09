Marktbewegungen und Prognosen

Die Evotec-Aktie setzte ihre Talfahrt im XETRA-Handel fort und verlor um 11:48 Uhr 3,2 Prozent auf 6,46 EUR. Zuletzt wechselten 280.488 Aktien den Besitzer. Mit dem aktuellen Kurs liegt die Aktie 262,85 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 23,44 EUR, das am 16.09.2023 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Tief notierte am 07.08.2024 bei 5,06 EUR. Analysten schätzen das mittlere Kursziel für die Evotec-Aktie auf 11,60 EUR, was Optimismus über das zukünftige Potenzial widerspiegelt. Im Jahr 2023 wurde keine Dividende ausgeschüttet, und auch für dieses Jahr wird keine erwartet.

Jüngste Geschäftszahlen und Ausblick

Evotec veröffentlichte am 14.08.2024 die Zahlen für das zweite Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust pro Aktie betrug -0,54 EUR, was einer Verschlechterung gegenüber [...]

Hier weiterlesen