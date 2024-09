Neuer Token-Launch am 10. September - 25% Bonus nutzen

Am 8. September 2024, zeitgleich mit dem Ende der Paralympischen Spiele, endet der Vorverkauf des The Meme Games Tokens. Bereits kurz danach, am 10. September, wird der neue Coin auf den dezentralen Börsen gelistet und der offizielle Handel startet. Mit der tollen Chance, beim Kauf von Vorverkaufs-Token zusätzlich 25% Bonus zu erhalten, sollten sich interessierte Investoren beeilen, um diese einmalige Gelegenheit nicht zu verpassen.

Denn schon in sechs Tagen wird der Presale Geschichte sein, und dieses interessante Projekt, das bereits über 400.000 US-Dollar an Fundingsumme gesammelt hat, wird auf Uniswap an den Start gehen.

Sport und Kryptowährung

Während sich viele Kryptowährungen rein um virale Memes drehen, bietet dieses Projekt die Möglichkeit, durch die sportliche und spielerische Integration zusätzliches Token-Guthaben zu generieren. So findet sofort nach dem Kauf von Vorverkaufs-Token ein Sprint-Rennen im olympischen Stil statt, bei dem der Käufer auf seinen bevorzugten Athleten setzen kann, welcher durch eine der großen Meme-Coin-Währungen (PEPE, DOGE, BRETT, TURBO oder WIF) vertreten wird. Sollte der richtige Athlet gewählt werden, darf sich der Käufer über einen Bonus von 25% auf seine gekauften Coins freuen.

https://twitter.com/MemeGames2024/status/1829082500846759988

Das besonders Interessante an Meme-Coins dieser Kategorie ist, dass sie mit einer relativ geringen Marktkapitalisierung starten. Dadurch ergeben sich durch die Käufe schnelle Preissteigerungen, was wiederum zu einem parabolischen Anstieg des Kurses führen kann. Daher ist es durchaus möglich, dass der aktuelle Kurs von 0,0094 US-Dollar je Coin der niedrigste Preis sein kann, zu dem der Coin in Zukunft gehandelt wird. Mit dem baldigen Start sollten sich Investoren daher frühzeitig mit der neuen Währung eindecken. Schon in vier Tagen wird der Preis des Coins erneut ansteigen und auf 0,00945 US-Dollar steigen.

Durch den Einsatz von Blockchain-Technologie ist jedes Rennen nachweislich fair. Darüber hinaus hat jeder Charakter die gleiche Chance, den Sieg zu erringen, was bedeutet, dass die Erfolgsaussichten in jedem Event bei 20 % liegen, unabhängig vom gewählten Athleten, was bisher schon 200 Käufern den Bonus eingebracht hat.

Staking bringt hohe Renditen

Während bei vielen Kryptowährungen nur durch den Preisanstieg Renditen erzielt werden können, bietet The Meme Games auch die Möglichkeit, die Coins in einem Staking-Vertrag zu sperren. Mit einer fixen Anzahl an Belohnungen je kalkuliertem Block ergibt sich daraus eine variable Verzinsung in Abhängigkeit der in den Staking Vertrag eingebrachten Token. Aktuell liegt diese bei The Meme Games noch immer bei 472% APY. Wer seine Coins kauft und gleich ins Staking überführt, kann auch in der Vorverkaufsphase davon profitieren.

Sollte ein Investor zusätzlich die 25% Bonus erhalten, können diese ebenfalls ins Staking überführt werden, um zusätzliche Renditen zu erwirtschaften.

Bisher wurden rund 21 Millionen $MGMES-Token gestaked, was das starke Vertrauen der Investoren in das Potenzial von Meme Games im Kryptobereich unterstreicht.

Mit dem gamifizierten Vorverkauf könnten die Entwickler nur einen Vorgeschmack darauf geben, was das Projekt in seinem weiteren Verlauf noch alles zu bieten hat. Bei entsprechendem Wachstum könnten durchaus weitere Spiele und sportliche Zusammenschlüsse folgen, immerhin ist die Community schon über 15.000 Follower groß.

Influencer vom Potenzial überzeugt

Angesichts der Euphorie rund um die Paralympischen Spiele sowie die Olympischen Spiele könnte es durchaus zu einem Hype rund um die Kryptowährung kommen. So zeigt sich aktuell auch Jacob Burry auf dem Kanal von 99 Bitcoins bullisch für das Projekt und meint, dass dieses nach dem Start sogar eine Verhundertfachung des Wertes erleben könnte.

Vorverkauf noch offen

Um am Projekt teilzunehmen und seine Vorverkaufs-Token zu sichern, müssen Anleger die offizielle Website des Projektes besuchen. Am besten nutzen Sie dafür die Links im Artikel, da leider schon einige Betrüger auf dieses Projekt aufmerksam geworden sind und versuchen, mit gefälschten Seiten den Vorverkauf nachzustellen.

Über das offizielle Buying-Widget können dann die Tokens gegen ETH, USDT oder BNB getauscht werden. Auch ein Kauf mit Wallet und Bank oder Kreditkarte ist möglich. Unmittelbar nach dem Kauf kann der Anleger bereits seinen Meme-Coin-Athleten wählen, welcher für ihn im Sprinttraining an den Start gehen wird. Bei richtiger Wahl ergeben sich die 25% Bonus für den Käufer, welche anschließend optional ins Staking überführt werden können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.