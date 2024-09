EDX Medical Group plc, ein Unternehmen, das innovative digitale Diagnostikprodukte und -dienstleistungen zur Unterstützung personalisierter Behandlungen für Krebs, Herzkrankheiten und Infektionskrankheiten entwickelt, gibt heute die Unterzeichnung einer Vertriebsvereinbarung mit Caris Life Sciences (Caris) bekannt, einem führenden US-amerikanischen Unternehmen für KI-TechBio und Präzisionsmedizin der nächsten Generation.

Im Rahmen der Vereinbarung werden EDX Medical und Caris auf einer gegenseitig exklusiven Basis in Großbritannien (UK) und in den nordischen Ländern für mindestens drei Jahre zusammenarbeiten, um das Portfolio von Caris an fortschrittlichen und umfassenden molekularen Profildienstleistungen für klinische und Forschungszwecke zu vertreiben.

Das erstklassige molekulare Profiling von Caris in Verbindung mit der firmeneigenen künstlichen Intelligenz ermöglicht es Ärzten, präzisere und individuellere Entscheidungen zur Krebsbehandlung zu treffen. Dieser Profiling-Ansatz bewertet DNA, RNA und Proteine und enthüllt einen molekularen Bauplan, der Behandlungsoptionen für die jeweilige Krebserkrankung des Patienten identifiziert. Caris hat eine der weltweit größten und aussagekräftigsten Plattformen für die Krebsanalyse entwickelt, die über die fortschrittlichste Tumorprofilierung verfügt, einschließlich der gesamten Exom- und der gesamten Transkriptom-Sequenzierung von über 23.000 Genen. Durch die Analyse von Biomarkern, die in Tumoren gefunden werden, hilft Caris Gesundheitsdienstleistern, fundierte Entscheidungen für eine personalisierte Behandlung zu treffen.

Die Dienstleistungen von Caris im Bereich des molekularen Profilings für solide Tumore und Flüssigbiopsien (Blut) sowie die KI-Lösungen werden ab sofort exklusiv über EDX Medical in Großbritannien, Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland erhältlich sein, wobei weitere Regionen und Produkte folgen werden.

Professor Sir Chris Evans, OBE, Gründer von EDX Medical, sagte: "Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Strategie, unseren Kunden Zugang zu diagnostischen Instrumenten und Dienstleistungen von Weltklasse zu verschaffen, die die Erkennung, Behandlung und den Ausgang von Krankheiten für Patienten verändern können.

"Das Tempo des wissenschaftlichen Fortschritts ist so hoch, dass für einen Krebspatienten, der vielleicht nur eine Probe zur Verfügung stellen kann und dringend mit einer optimalen Behandlung beginnen muss, die Überprüfung seines gesamten Exoms und Transkriptoms anstelle einer kleineren Auswahl von Genen, die durch den aktuellen Wissensstand begrenzt ist, eindeutig der robusteste klinische Ansatz ist. Wir könnten uns keinen besseren Partner auf diesem Gebiet wünschen als Caris."

Dr Mike Hudson, CEO von EDX Medical, sagte: "EDX Medical und Caris sind beides Pionierunternehmen, die sich darauf konzentrieren, Ärzten Zugang zu den bestmöglichen biologischen Informationen aus wertvollen menschlichen Proben zu verschaffen. Wir sind stolz darauf, von Caris ausgewählt worden zu sein, eine Schlüsselrolle dabei zu spielen, gemeinsam diese unglaublich nützlichen Dienstleistungen zur Erstellung von Krebstumorprofilen in Großbritannien und wichtigen Gebieten Europas anzubieten."

Dr David Spetzler, MS, PhD, MBA, Präsident von Caris Life Sciences, sagte: "Caris freut sich, mit EDX Medical zusammenzuarbeiten, um unsere molekularen Profiling-Dienste in Großbritannien und den nordischen Ländern zu vertreiben. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem Ziel von Caris, Ärzte weltweit in die Lage zu versetzen, die besten individuellen Behandlungsentscheidungen für ihre Patienten zu treffen und damit letztlich zu einer Verbesserung der Behandlungsergebnisse beizutragen."

Über die EDX Medical Group

Die EDX Medical Group plc ist im Apex-Segment des AQSE Growth Market notiert (TIDM: EDX). Das Unternehmen betreibt eigene Einrichtungen in Cambridge und Oxford, UK, und bietet Ärzten, Krankenhäusern und Versicherern/Zahlern Zugang zu einem Portfolio innovativer klinischer Diagnostikprodukte und -dienstleistungen. www.edxmedical.com.

Über Caris Life Sciences

Caris Life Sciences (Caris) ist ein führendes KI-TechBio-Unternehmen der nächsten Generation und ein Pionier der Präzisionsmedizin, der aktiv innovative Lösungen entwickelt und bereitstellt, um das Gesundheitswesen zu revolutionieren und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

Caris hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas, und verfügt über Niederlassungen in Phoenix, New York, Cambridge (MA), Tokio, Japan und Basel, Schweiz. Caris oder seine Vertriebspartner bieten Dienstleistungen in den USA, Europa, Asien und anderen internationalen Märkten an. CarisLifeSciences.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

