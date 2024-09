Cham (ots) -Am 2. September haben bei Yverdon die Bauarbeiten für die Ausrüstung des Autobahnviadukts auf der Autobahn A5 mit einer PV-Anlage begonnen. Gebaut wird die Anlage von der Helion Energy AG; einem Tochterunternehmen der AMAG Gruppe. Im Endausbau wird die Anlage Leistung von 1,3 MW haben.Die Elektromobilität hat Auswirkungen auf den Stromverbrauch in der Schweiz. Dieser wird im Lauf der nächsten Jahre zu nehmen. Die AMAG Gruppe hat deshalb die Strategie, den Strom, den die von ihr verkauften Elektrofahrzeuge benötigen, zusammen mit Partnern mit PV-Anlagen zuzubauen.Am 2. September hat die Helion Energy AG, ein Tochterunternehmen der AMAG Gruppe, in Yverdon im Auftrag des ASTRA, Bundesamt für Strassen, auf dem Viadukt der Autobahn A5 mit dem Bau einer PV-Anlage begonnen. In einer ersten Etappe werden 790 Solarmodule installiert, in einer zweiten im November 2025 weitere 2100 Module. Im Endausbau wird die Anlage eine Leistung von 1,3 MW Strom haben. Das entspricht dem Strombedarf für rund 7,2 Millionen km* Fahren mit ElektroautosMartin Everts, Managing Director AMAG Energy & Mobility, freut sich: "Dass uns das ASTRA mit dieser Arbeit beauftragt hat, losgelöst von den bereits erteilten Baulosen, macht mich für Helion stolz. Denn auch dort haben wir mehrere Baulose gewinnen können. Das unterstützt uns bei der AMAG Gruppe, unsere umfangreiche Elektrifizierungsstrategie umzusetzen, und den Strom 'gleich selber' zu produzieren. Zudem ist der Bau einer PV-Anlage auf bestehender Infrastruktur einfacher und schneller umzusetzen."* Elektrofahrzeug mit 18 kWh/100 kmPressekontakt:AMAG Group AGDino GrafLeiter Group CommunicationTelefon +41 44 269 53 00presse@amag.chAMAG Group AGMarie-Therese ZellLeiterin UnternehmenskommunikationTelefon +41 44 269 53 04presse@amag.chOriginal-Content von: AMAG Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001252/100922527