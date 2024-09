Der oft als vermeintlich schwacher Börsenmonat gefürchtete August hatte es in diesem Jahr in sich. Rezessionssorgen hatten Anfang des Monats einen Kursrutsch ausgelöst, von dem sich die Indizes jedoch schnell wieder erholen konnten. Dazu trugen die Erwartungen auf Zinssenkungen bei. In diesem Umfeld hat auch die Broadcom-Aktie wieder zugelegt. In dieser Woche steht zudem ein wichtiges Event mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen an, und Anleger sollten die Erwartungen kennen.

