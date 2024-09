Eine neue Auswertung zeigt, welche Kryptowährungen die Milliardäre jetzt am liebsten kaufen. Wie es um Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP und Co aktuell steht. Zuletzt hatte der Kaufdruck bei Kryptowährungen nachgelassen. Sowohl Bitcoin, als auch Ethereum und weitere Altcoins sind in die Korrektur übergegangen. Nach einem langen und kräftigen Anstieg infolge der Bitcoin-ETFs, des Bitcoin-Halvings und der Etheruem-ETFs, ist das aber auch kein Wunder. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...