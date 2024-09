Die HBC-Gruppe wächst um zwei weitere Maklerhäuser: Sie übernimmt die Lesitas Gruppe und Total Consulting Versicherungsmakler. Der Erwerb der Unternehmen soll die Position des Hamburger Unternehmens weiter stärken. Die HBC GmbH baut ihr Geschäft aus und hat in diesem Zusammenhang weitere Zukäufe bekannt gegeben. Die Lesitas Gruppe und Total Consulting Versicherungsmakler schließen sich dem Hamburger Unternehmen an. Mit dem Schritt will die HBC-Gruppe ihre Position als Partner für qualifizierte und ...

