Ethereum mit Millionenabfluss, $PEPE vor neuer Hürde

Die letzten Tage zeigen den Kryptomarkt wieder von seiner bärischen Seite. Alle Kryptowährungen in den Top Ten verzeichneten in den letzten 7 Tagen mindestens 7 Prozent Verluste, wobei einige deutlich größere Rückschläge hinnehmen mussten. So zeigt Solana einen Rückgang um 17,9 Prozent, aber auch Bitcoin muss einen Verlust von 8,3 Prozent verkraften. Ethereum verzeichnete im 7-Tage-Vergleich einen Verlust von 7,7 Prozent, konnte jedoch im 24-Stunden-Vergleich aktuell um 2 Prozent zulegen.

Wal-Transaktionen belasten den Kurs

Am 1. September kam es zu enormen Transaktionen von Ethereum, die Befürchtungen über einen möglichen Abverkauf schürten. Eine mit der ARB Foundation verbundene Wallet transferierte rund 90.000 ETH im Wert von 226 Millionen US-Dollar. Ein derart groß angelegter Verkauf birgt das Potenzial für einen erheblichen Preisverfall.

Die ARB Foundation, bekannt für ihre Arbeit im Bereich der psychischen Gesundheit, tätigte diese große Überweisung, die viele in der Krypto-Community alarmierte. Der On-Chain-Tracker "The Data Nerd" berichtete über die Bewegung von 60.000 ETH zu Binance nach einer früheren Überweisung von 30.000 ETH.

Viele waren aufgrund der Transaktion der Meinung, dass die Stiftung ihre Ethereum-Bestände verkaufen könnte. Üblicherweise werden derart große Überweisungen an Kryptobörsen nur zur Liquidation durchgeführt. Während sich der Ethereum-Kurs von diesem Schock erholen konnte, zeigt sich der nächste große Meilenstein für das junge Projekt Pepe Unchained ($PEPU). Die Entwickler wollen gemeinsam mit dem Krypto-Token eine eigene Ethereum Layer-2-Blockchain launchen und damit den Memecoin-Handel revolutionieren.

Preisentwicklung und technische Indikatoren von Ether

Die technischen Aussichten für Ethereum sehen derzeit eher verhalten aus. So zeigt die Analyseplattform Coin Codex, dass sich der Kurs im nächsten Monat wahrscheinlich kaum ändern wird.

Die Analyse: "Laut unserer aktuellen Ethereum-Kursprognose wird der Preis von Ethereum voraussichtlich um 6,81 Prozent steigen und bis zum 2. Oktober 2024 einen Wert von 2.616,36 US-Dollar erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist die aktuelle Stimmung bärisch, während der Fear & Greed Index einen Wert von 26 (Angst) zeigt. Ethereum verzeichnete 12 von 30 (40 Prozent) grünen Tagen mit einer Preisvolatilität von 4,55 Prozent in den letzten 30 Tagen. Basierend auf der Ethereum-Prognose ist es derzeit eine schlechte Zeit, um Ethereum zu kaufen."

Diese Aussichten lassen kaum Optimismus unter den Ethereum-Investoren aufkommen. Bei Pepe Unchained hingegen sieht es derzeit sehr gut aus. Das Projekt sammelt täglich nahezu 200.000 US-Dollar für die Entwicklung und den Börsenstart ein und steht damit kurz vor der 12-Millionen-US-Dollar-Hürde. Immerhin soll die technische Weiterentwicklung die Transaktionsgeschwindigkeiten von Ethereum um das 100-fache übersteigen, während die Transaktionskosten nur einen Bruchteil dessen von Ethereum ausmachen.

Fortschritte mit Aussichten

Während die neue Blockchain mit technologischem Fortschritt punktet, setzen die Entwickler ebenfalls auf den viralen Faktor des Memecoins. So wurde das Maskottchen Pepe gewählt, welches sie als "Mega Brain" neu inszeniert haben, um die Ketten der Ethereum-Blockchain zu sprengen. Durch seine Intelligenz kann er sich frei bewegen und erheblich günstigere Trades in jedem Bereich anbieten.

Dies ist auch das Ziel der Entwickler, denn sie wollen ein gesamtes Ökosystem rund um den Token aufbauen. In Zukunft sollen auch andere Memecoins auf der Blockchain starten können oder auch NFT-Projekte launchen. Dezidiert wurde ebenfalls GameFi angesprochen, da hier ein enormes Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren vorhanden ist. So können etwa Play-to-Earn-Integrationen eine Vielzahl neuer User anlocken, die durch das Spielen eines unterhaltsamen Games zusätzlich Geld für ihre Ergebnisse verdienen können.

Diese Kombination aus Technologie, Meme und Zukunftsaussichten scheint die Investoren zu überzeugen. Auf den sozialen Kanälen haben die Herausgeber schon bekannt gegeben, dass die Entwicklung der Blockchain schon weit fortgeschritten ist. Interessierte Anleger sollten daher die Social-Media-Kanäle im Auge behalten, denn direkt mit dem Blockchain-Launch soll auch die Kryptowährung auf den Markt gebracht werden.

