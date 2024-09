Vaduz (ots) -Das Projekt "Raum und Mobilität 2050" zielt darauf ab, umfassende und langfristige Verkehrslösungen für die Mobilitätsbedürfnisse Liechtensteins zu evaluieren und im Hinblick auf die Realisierung zu prüfen. Im Projekt sollen dabei insbesondere auch raumplanerische Aspekte berücksichtigt werden. Es wird ein ergebnisoffener Prozess verfolgt. Um die Bevölkerung möglichst gut in die Projektentwicklung einzubeziehen, fand im Juli 2024 ein erstes öffentliches Forum statt. An der Abendveranstaltung in Triesen haben knapp 70 Personen teilgenommen.Zu Beginn der Veranstaltung wurde das Projekt vorgestellt. Anschliessend konnten die Teilnehmenden in zwei Workshops die von der Projektleitung und den Begleitgremien bereits erarbeiteten Ziele und Stossrichtungen diskutieren. Die Ergebnisse der Workshops und Diskussionen liegen in zusammengefasster Form vor. Diese Zusammenfassung ist auf der durch das Ministerium für Infrastruktur und Justiz für das Projekt "Raum und Mobilität 2050" eingerichteten Webseite öffentlich über den nachfolgenden Link verfügbar: www.regierung.li/raum-und-mobilitaet-2050Im weiteren Projektverlauf werden die Stossrichtungen weiter konkretisiert und anhand der Ziele evaluiert. Dabei werden auch die Beiträge und Anregungen aus dem 1. Forum berücksichtigt. Im Winter 2024/2025 wird das nächste öffentliche Forum stattfinden.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizMaximilian Rüdisser, GeneralsekretärT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100922529