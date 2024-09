DJ MÄRKTE EUROPA/US-Feiertag belastet Börsen nicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigen sich Europas Börsen am Montagmittag. Der DAX gibt 0,1 Prozent auf 18.896 Punkte ab und verteidigt damit das Niveau seines Allzeithochs vom Freitag.

Der Euro-Stoxx-50 klettert 0,2 Prozent auf 4.967 Punkte. Stützend wirken die Revisionen der wichtigen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus. Vor allem in Europa wurden die Daten zumeist nach oben revidiert, selbst in Deutschland. "Ein Ende der Reihe von Abwärtsrevisionen könnte Hoffnungen auf ein Ende der Talfahrt wecken", so ein Händler. Der deutsche Industrie-PMI wurde auf 42,4 nach 42,1 hochrevidiert, der für die Eurozone auf 45,8 von 45,6.

Das Geschäft ist insgesamt sehr ruhig wegen des Feiertages "Labor Day" in den USA. Das Highlight der Woche gibt es erst am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht. Die Berichtssaison hat ihren Zenit lange hinter sich, aus dem Stoxx-600-Universum legen in dieser Woche nur noch 14 Unternehmen ihre Zahlen vor.

Wahlen belasten nicht

Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen belasten die Kurse nicht, ihre makroökomischen Auswirkungen für Deutschland werden als begrenzt gesehen.

Der nun gestartete September hat den Ruf, der schwächste Monat des Börsenjahres zu sein. Seit 1960 hat der Dow-Jones-Index im September im Durchschnitt 0,9 Prozent eingebüßt. Allerdings stehen im November die US-Wahlen auf der Agenda, und in Wahljahren hat der Dow den September zumindest nahezu unverändert überstanden.

VW gesucht - Werke in Deutschland schließen?

Die Aktien von VW springen um 2,2 Prozent. Kurstreiber sind Berichte, der Autobauer könne nicht ausschließen, Fabriken in Deutschland zu schließen. "Das wäre politisch ein Desaster, aber für die Profitabilität natürlich gut", sagt ein Händler mit Verweis auf den Reuters-Bericht. Als Folge der Probleme mit E-Mobilität käme es aber nicht unerwartet.

Rheinmetall fallen um 3,3 Prozent. Händler vermuten dahinter Stop-Loss-Orders nach dem Fall durch die wichtige Unterstützung bei 530 Euro. Angesichts eines Rekordstandes im DAX sei diese Schwäche ein sehr bedenkliches Zeichen, heißt es.

Die Aktien von Spiele-Publisher Ubisoft in Paris fallen 5 Prozent. Hier belasten Sorgen, auch ihr Online-Shooter XDefiant laufe nicht so rund wie erhofft. Die Branche sei nach dem Desaster um das völlig verschmähte Spiel Concord von Sony sehr hellhörig geworden. Analysten schienen den Erfolg von Games-as-a-Service zu überschätzen.

Übernahmepekulation gibt es bei Rightmove: Das britische Online-Immobilienportal schnellt mit Übernahmeinteresse der australischen Rea Group um fast 22 Prozent nach oben. Rea erwägt ein Bar- und Aktienangebot. Im Sog geht es für Scout24 um 3 Prozent nach oben. Rea befindet sich zu 61 Prozent im Besitz der News Corp, zu der auch Dow Jones & Co, der Herausgeber dieser Nachrichtenagentur und des Wall Street Journal, gehört.

Sanofi gewinnen 3,4 Prozent dank eines Medikamenten-Erfolgs. Sanofis experimentelles Multiple-Sklerose-Mittel Tolebrutinib hat in einer Phase-3-Studie vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Es gebe möglicherweise ein Umsatzpotenzial von 1 bis 2 Milliarden Dollar, so die Analysten von Jefferies. Die aktuelle Konsensschätzung für 2028 liege bei 542 Millionen Euro, Jefferies kalkuliere mit 860 Millionen.

Beim angeschlagenen Software-Unternehmen Atos in Paris geht es 3,9 Prozent tiefer. Atos hat wegen einer schwächeren Nachfrage vor einer schlechter als bisher angenommenen Geschäftsentwicklung gewarnt. Kunden würden Verträge mit dem verschuldeten IT-Unternehmen stornieren und verschieben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.966,51 +0,2% 8,53 +9,8% Stoxx-50 4.550,18 -0,0% -1,30 +11,2% DAX 18.895,70 -0,1% -11,22 +12,8% MDAX 25.648,38 -0,2% -55,06 -5,5% TecDAX 3.385,06 -0,5% -15,51 +1,4% SDAX 13.959,37 -0,7% -99,33 -0,0% FTSE 8.360,69 -0,2% -15,94 +8,3% CAC 7.637,24 +0,1% 6,29 +1,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,34 +0,05 -0,23 US-Zehnjahresrendite 3,91 +0,00 +0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:40 Fr, 17:06 % YTD EUR/USD 1,1071 +0,2% 1,1064 1,1067 +0,2% EUR/JPY 162,63 +0,7% 161,73 161,27 +4,5% EUR/CHF 0,9432 +0,4% 0,9397 0,9397 +1,7% EUR/GBP 0,8422 +0,1% 0,8419 0,8422 -2,9% USD/JPY 146,91 +0,5% 146,18 145,72 +4,3% GBP/USD 1,3145 +0,1% 1,3141 1,3143 +3,3% USD/CNH (Offshore) 7,1129 +0,3% 7,1026 7,0858 -0,2% Bitcoin BTC/USD 58.258,90 -0,2% 57.773,30 58.466,85 +33,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,59 73,55 +0,1% +0,04 +3,7% Brent/ICE 76,78 76,93 -0,2% -0,15 +1,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39 39,40 -1,0% -0,40 +18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.500,44 2.503,39 -0,1% -2,95 +21,2% Silber (Spot) 28,52 28,86 -1,2% -0,34 +20,0% Platin (Spot) 928,57 928,35 +0,0% +0,22 -6,4% Kupfer-Future 4,11 4,15 -0,9% -0,04 +4,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

