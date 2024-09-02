Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 02.09.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 685 internationalen Medien
Dieser unbekannte deutsche Hightech-Small-Cap besitzt Vervielfachungspotenzial!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1A6WB | ISIN: DE000A1A6WB2 | Ticker-Symbol: HBD1
Stuttgart
02.09.24
14:56 Uhr
0,600 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Hardware
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
PHILOMAXCAP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PHILOMAXCAP AG 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
PHILOMAXCAP
PHILOMAXCAP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
PHILOMAXCAP AG0,6000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.