Bis auf eine etwas schnellere Abwärtsbewegung zu Beginn des heutigen Handels in Frankfurt war im Tagesverlauf ohne eine Wall Street, die wegen eines Feiertages geschlossen blieb, nicht viel Aktivität festzustellen. Positiv aber bleibt festzuhalten, dass der Deutsche Aktienindex die Verluste der ersten Handelsstunde wieder komplett aufholen konnte, was dafür spricht, dass Anleger auch nach der starken Erholungsrally von mehr als zehn Prozent noch kein Grund für Gewinnmitnahmen sehen. Das neue Allzeithoch in der vergangenen Woche hat ihre Hoffnung auf weiter steigende Kurse eher noch verstärkt.

Skepsis herrscht dagegen bei denjenigen, die sich fragen, warum der Markt in der vergangenen Woche so enttäuscht auf die doch starken Zahlen des KI-Highflyers Nvidia reagiert hat. Werden gute Nachrichten nicht mehr gekauft, könnte der Kurs oben angestoßen sein. Ob das nur für die Aktie selbst oder auch für den Gesamtmarkt gilt, dürfte sich in den kommenden Tagen und Wochen entscheiden.

Der Weg des geringsten Widerstandes sollte wahrscheinlich aber erst einmal weiter aufwärts gehen, so dass auch der DAX eine gute Chance hat, die nächste Schallmauer von 19.000 Punkten zu durchbrechen. Auch weil sowohl die Sitzung der EZB als auch der Fed Mitte des Monats eine Zinssenkung zum Ergebnis haben dürften und sinkende Zinsen grundsätzlich positiv für Aktien sind. Spätestens am 18. September nach der Fed-Sitzung könnte dann aber der berühmte "Buy the Rumor, Sell the Fact"-Effekt eintreten, wenn die Anleger nach der Zinssenkung und vor der unsicheren US-Wahl erst einmal ein paar Chips vom Tisch nehmen.

