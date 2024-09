Von Inflation profitieren: So geht's!

Anzeige / Werbung

Inflation ist kein Fluch, sondern kann ein Segen für Dich werden

Das Wort "Inflation" lässt viele Menschen hierzulande erschaudern. Ihnen läuft es eiskalt den Rücken herunter, wenn sie nur daran denken. Für mich völlig unbegreiflich, wie man sich immer in die passive Opferrolle begeben kann, statt seinen verstand einzusetzen, und zu handeln. Das geht übrigens bei der Jammerei über die großen Unternehmen, die sich die Taschen voll machen, los. Wenn man der Meinung ist, dass Amazon, Apple, Meta und wie sie alle heißen, unnormal hohe Profite machen, dann wäre die logische Schlussfolgerung, dass man deren Aktien kauft und so an deren Profiten partizipiert.

Beim Thema Inflation das Gleiche: Statt zu jammern gibt es schon lange die Möglichkeit, auch Rohstoffe zu handeln. Selbst die meisten CFD-Broker und auch Emittenten von Optionsscheinen und Hebelprodukten bieten Hebelzertifikate auf diverse Rohstoffe an. Natürlich sollte man nicht ahnungslos und ohne Strategie an dieses Unterfangen herangehen. Doch es hat nur Vorteile, wenn man sich systematisch in diesen Märkten engagiert.

1. Man sichert sich selbst und seine Familie gegen Inflation ab. Wenn also die Energiepreise massiv steigen, weil es geopolitische Spannungen gibt, kein Problem: von diesen Preisentwicklungen kann man profitieren und sich hedgen.

2. Da die Rohstoff-Märkte viel logischer sind (Angebot und Nachfrage, wenige, dafür starke und immer wiederkehrende Einflussfaktoren, wie z.B. Wetter, Ernte und Nachfragephasen), als zum Beispiel Einzelaktien, lassen sich hier mit einer fundierten Strategie nachweislich (siehe die Ergebnisse über 5 1/2 Dekaden in verschiedenen Portfolios) hohe und regelmäßige Profite erzielen. Gibt es ausreißer? Natürlich! Es funktioniert auch mal nicht. In Summe und wenn man breit streut, ist es jedoch ein Performance-Garant.

3. Breite Streuung und Vermeidung von Klumpenrisiken! Während es nur eine Handvoll Indizes gibt, in denen teilweise ein- und dieselben Aktien enthalten sind, können wir mit Rohstoff-Trading breit diversifizieren.

In unserem RW Striker Portfolio, welches ideal für den nebenberuflichen und zeitschonenden Vermögensaufbau binnen weniger Jahre ist, sind 16 von insgesamt 39 Trades, die wir pro Jahr machen, Rohstoff-Trades. Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche Märkte das sind. Besonders die Energie-Rohstoffe, wie auch die Metalle sind mit am performance-stärksten und regelrechte Pace-maker. Und auf genau diese Rohstoffe gibt es auch eine tolle Auswahl an Produkten, zum Beispiel bei Morgan Stanley.

Diese Kriterien erfüllt unser RW Striker-Portfolio

48.441$ Gewinn p.a. bei 30.000$ Startkapital, über 78% Trefferquote und kein Verlustjahr! Insgesamt gibt es alljährlich die immer gleichen 39 Trades (nicht mehr!), die absolut planbar sind (exakte Termine) und vorgegebene Stopps, Einstiegsmodi und Haltedauern haben, so dass KEIN Interpretationsspielraum gegeben ist.

Am wichtigsten ist für mich, dass der historische Maximal Draw Down deutlich kleiner ist, als meine Kontokapitalisierung. So ist unser RW Striker Portfolio optimal für Trader, die mit einer Kapitaldecke von 15-30.000 € (oder Dollar) handeln. Denn der maximale Draw Down lag hier bei etwas über 21.000$. Die Schwankungen sind also gering und das über die gesamte Historie. Zudem ist der Ansatz nur 5% der Zeit im Markt. Das ist insofern wichtig, als ein Trader mit wenig Kapital realistisch betrachtet jeden Dollar im Verlauf des Jahres mehrfach einsetzen muss. Wenn das Kapital dann, wie beim RW Striker, 95% der Zeit zur Verfügung steht, ist dies ein enormer Vorteil. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade sollte idealerweise im hohen dreistelligen oder gar vierstelligen Bereich liegen. Im RW Striker sind es 1764$ durchschnittlich pro Trade (alles auf 1 Future gerechnet, kann aber auch mit Hebelzertifikaten umgesetzt werden). Das bedeutet pro Jahr einen durchschnittlichen Gewinn von 48.441$ (wie gesagt, bezogen auf standardmäßig 1 Kontrakt bei allen Trades). Schließlich ist der Faktor Zeit noch wichtig. Immer wieder erlernen Trader Ansätze, für die sie in Vollzeit am Rechner sitzen müssen (Orderbuch-, Volumentrading im Intradaybereich), was gar nicht dauerhaft umsetzbar ist, es sei denn, man quittiert seinen Job ins blaue hinein. Alle meine Ansätze - so auch RW Striker - sind super zeitschonend umsetzbar (i.d.R weniger als 5 Minuten pro Trade) und lassen sich bequem nebenberuflich handeln.

Das RW Striker Portfolio umfasst 39 Setups, die saisonal-zyklische, wie auch Trend-Strategien beinhalten. Damit ist bereits eine ordentliche Streuung gegeben. Die hier enthaltenen Strategien haben außergewöhnlich hohe Treffer- und Auszahlungsquoten (Gewinn je Trade), schwanken dabei aber nur geringfügig (minimaler Draw Down), so dass sich der Ansatz auch für Trader mit kleinen Konten optimal umsetzen lässt. Trefferquoten sind zwar überhaupt nicht aussagekräftig hinsichtlich der Rentabilität eines Ansatzes, machen die Umsetzung aber angenehmer und sprechen in Kombination mit hohen Auszahlungsquoten (Gewinn/Trade) dafür, dass ein fundamentaler Basiseffekt zugrunde liegt. Skalierbarkeit ist gegeben und besonders auch mit Hebelzertifikaten möglich, wenn jemand beispielsweise lediglich 15.000 € zur Verfügung hat. Schließlich ist es auch von Vorteil, wenn die Sharpe Ratio (annual) einen relativ hohen Wert aufweist, da das für geringe Standardabweichungen bei den Trade-Serien spricht. Die Abhängigkeit von einzelnen Ausreißern, die extrem viel verdienen, ist dann gering, sondern die Ergebnisse der Trades sind ähnlich groß, so dass die Performance auf breiten Schultern getragen wird.

