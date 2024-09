Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.09.2024 / 17:20 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: RDF Familienstiftung

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Rainer Nachname(n): Rudolf Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adesso SE

b) LEI

529900KOICE97ZSA1O52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0Z23Q5

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 65.7000 EUR 1773.90 EUR 65.7000 EUR 7358.40 EUR 65.7000 EUR 9329.40 EUR 66.0000 EUR 6666.00 EUR 66.2000 EUR 993.00 EUR 66.2000 EUR 3177.60 EUR 66.2000 EUR 3177.60 EUR 66.1000 EUR 7271.00 EUR 66.3000 EUR 7226.70 EUR 66.0000 EUR 4356.00 EUR 66.0000 EUR 3234.00 EUR 66.2000 EUR 1919.80 EUR 66.2000 EUR 1059.20 EUR 66.2000 EUR 1059.20 EUR 66.2000 EUR 993.00 EUR 66.2000 EUR 1324.00 EUR 66.2000 EUR 1324.00 EUR 66.2000 EUR 1324.00 EUR 66.2000 EUR 1456.40 EUR 66.2000 EUR 1324.00 EUR 66.2000 EUR 1324.00 EUR 66.2000 EUR 331.00 EUR 66.4000 EUR 4581.60 EUR 66.5000 EUR 3059.00 EUR 66.5000 EUR 4987.50 EUR 66.4000 EUR 8432.80 EUR 66.0000 EUR 6138.00 EUR 66.1000 EUR 4891.40 EUR 66.4000 EUR 2656.00 EUR 66.3000 EUR 8221.20 EUR 66.5000 EUR 8046.50 EUR 66.8000 EUR 3340.00 EUR 66.9000 EUR 802.80 EUR 66.7000 EUR 8537.60 EUR 66.7000 EUR 1800.90 EUR 66.7000 EUR 1200.60 EUR 66.5000 EUR 1263.50 EUR 66.7000 EUR 5802.90 EUR 66.7000 EUR 3401.70 EUR 66.7000 EUR 1000.50 EUR 66.5000 EUR 7315.00 EUR 66.7000 EUR 2001.00 EUR 66.8000 EUR 1937.20 EUR 66.8000 EUR 4676.00 EUR 66.8000 EUR 3540.40 EUR 66.9000 EUR 802.80 EUR 66.3000 EUR 5635.50 EUR 66.1000 EUR 6411.70 EUR 66.3000 EUR 3779.10 EUR 66.1000 EUR 7403.20 EUR 66.1000 EUR 727.10 EUR 66.1000 EUR 264.40 EUR 66.1000 EUR 3966.00 EUR 66.1000 EUR 2644.00 EUR 66.1000 EUR 727.10 EUR 66.1000 EUR 594.90 EUR 66.2000 EUR 8010.20 EUR 66.2000 EUR 1324.00 EUR 66.2000 EUR 4567.80 EUR 66.2000 EUR 1324.00 EUR 66.2000 EUR 1324.00 EUR 65.9000 EUR 7908.00 EUR 65.7000 EUR 4401.90 EUR 66.1000 EUR 4428.70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 66.2516 EUR 231880.7000 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.08.2024; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





