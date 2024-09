Aktienkurs-Entwicklung und Analystenvorhersagen

Am heutigen Handelstag verzeichnete die Continental-Aktie einen leichten Kursanstieg. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 0,3 Prozent auf 61,24 EUR. Während des Tages schwankte der Kurs zwischen einem Hoch von 61,48 EUR und einem Tief von 60,98 EUR. Der Handel wurde mit einem Eröffnungskurs von 61,38 EUR gestartet, und es wurden insgesamt 58.983 Aktien gehandelt.

Die Aktie erreichte am 02.01.2024 ihr 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR, was sie aktuell um 21,89 Prozent unter diesem Spitzenwert notieren lässt. Am 05.08.2024 fiel der Kurs auf das 52-Wochen-Tief von 51,48 EUR. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 2,13 EUR je Aktie, nachdem im Vorjahr 2,20 EUR ausgeschüttet wurden. Ein durchschnittliches Kursziel von 75,67 EUR wird ebenfalls erwartet. Für das Jahr 2024 wird ein [...]

