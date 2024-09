In Retro Bowl gibt es keine schöne Grafik und die Originallizenzen der NFL fehlen auch. Beides braucht das Spiel aber gar nicht, um Football-Fans - und jene, die es werden wollen - lange an den Bildschirm zu fesseln. "Deutschland ist Europas Football-Hochburg', schrieb Statista im Februar 2024. Der Statistikdienst hatte in mehreren europäischen Ländern Umfragen zwischen 4.000 und 18.000 Menschen durchgeführt. Demnach verfolgen in Deutschland 20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...