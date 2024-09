© Foto: Uwe Anspach/dpa



Die Analysten der Bank of America (BofA) sind für folgende europäische Tech-Werte optimistisch und erwarten eine Wachstumsbeschleunigung in der 2. Jahreshälfte.Trotz gemischter Ergebnisse im 2. Quartal, die zu einem Rückgang europäischer Technologieaktien um 10 Prozent seit Juli führten, identifiziert die Bank Potenzial für eine Erholung in Schlüsselsegmenten. Der Branchen-ETF Stoxx Europe 600 Technology zeigt seit 5 Tagen bereits starke Erholungstendenzen: "Wir erwarten, dass das Umsatzwachstum im weiteren Jahresverlauf auf 5,5 Prozent anziehen wird, verglichen mit 5 Prozent im 1. Halbjahr", so die BofA-Analysten in einer Research-Mitteilung. Herausforderungen wie schwächere Nachfrage und …