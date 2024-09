Trotz Rekordnähe zeigt der DAX zum Septemberstart Zurückhaltung. Während VW mit Sparkursplänen überrascht und Airbus unter Druck gerät, bleiben die Auswirkungen der Ostdeutschland-Wahlen begrenzt. Doch hinter den Kulissen brodelt es: Welche Unternehmen stehen vor einem Wendepunkt und was bedeutet das für Anleger?Der DAX ist am Montag mit wenig Dynamik in den September gestartet. Ohne Impulse von der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street stand zum Handelsschluss beim deutschen Leitindex ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...