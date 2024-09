© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



In den kommenden zwei Jahren will VW 15 Milliarden Euro einsparen. Dabei schreckt der Vorstand wohl auch vor großen Tabus nicht zurück: Vom Ende der Beschäftigungsgarantie und sogar Werksschließungen ist die Rede.Volkswagen steht vor einer tiefgreifenden Umstrukturierung, die in Deutschland zu erheblichen Einschnitten führen könnte. Wie der Autobauer am Montag bekanntgab, sind Werksschließungen in Deutschland nicht mehr auszuschließen, um die ambitionierten Sparziele zu erreichen. Tipp aus der RedaktionHier sind Ihre Wertpapiere gut aufgehoben: Entdecken Sie das kostenlose Depot von SMARTBROKER+ für Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und Derivate. Der Volkswagen-Konzern strebt bis 2026 …