Taipei (ots/PRNewswire) -"Hon Hai Sustainable Monitoring Platform" verkörpert Innovationsgeist zum 50-jährigen Bestehen der GruppeDie Hon Hai Technology Group ("Foxconn"(TWSE:2317) gab heute bekannt, dass ihre firmeneigene Plattform, mit der die Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit beim weltgrößten Elektronikhersteller intelligent verfolgt werden können, einen Red Dot Award gewonnen hat, bei einem der größten Kreativwettbewerbe der Welt.Die "Hon Hai Sustainable Monitoring Platform", die mit dem Red Dot Award: Brands & Communication Design ausgezeichnet wurde, wurde Ende 2023 mit einer benutzerfreundlichen und überzeugenden Oberfläche in Betrieb genommen, die über die komplexe proprietäre Technologie hinwegtäuscht, mit der sie entwickelt wurde. Sie liefert Echtzeit-Schnappschüsse darüber, wie Foxconn unternehmensweit seine grünen Ziele verfolgt, die sich an den Verpflichtungen der UN-SDGs orientieren.Die Ursprünge des Red Dot Design Award gehen auf das Jahr 1955 zurück. Diese Auszeichnung, der Red Dot, ist international als eines der begehrtesten Qualitätszeichen für gutes Design etabliert. Von Produkten, Markenkommunikation und kreativen Projekten bis hin zu Designkonzepten und Prototypen - der Red Dot Award dokumentiert die weltweit wichtigsten Trends."Die Auszeichnung mit dem Red Dot ist ein passender Meilenstein für Foxconn zu unserem 50-jährigen Jubiläum in diesem Jahr. Wir setzen innovative Informationstechnologien ein, um unsere Nachhaltigkeitsarbeit besser zu machen", sagte James Wu, Vizepräsident und Sprecher von Foxconn.Das Star-Wars-ähnliche, übersichtliche Dashboard-Design der "Hon Hai Sustainable Monitoring Platform" legt den Schwerpunkt auf die Benutzererfahrung und nutzt dynamische Simulationseffekte und anschauliche Bilder, um komplexe ESG-Daten in klare und verständliche grafische Darstellungen zu übersetzen. Dies erhöht die Lesbarkeit und Attraktivität der Informationen, erleichtert das Verständnis und die Anwendung der Daten und macht sie zu einem wichtigen Hilfsmittel für die unternehmensinterne Entscheidungsfindung.Die maßgeschneiderte, sichere Plattform kann auf intelligente Weise Daten von den 205 Foxconn-Standorten in 24 Ländern zusammenführen und ermöglicht es dem Management, den Fortschritt der ESG-Ziele in jeder Region in Echtzeit zu verfolgen. Durch intelligente Analysen bietet sie tiefe Einblicke in die ESG-Leistung der einzelnen Einheiten und bietet rechtzeitig Unterstützung, um die Erreichung der ESG-Ziele sicherzustellen.Informationen zum Red Dot Award: Marken & Kommunikationsdesign hier (https://www.red-dot.org/bcd).Weitere Informationen zu Foxconn finden Sie hier (https://www.foxconn.com/en-us).