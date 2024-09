Krypto-Experte prognostiziert den Bitcoin-Kurs bis Jahresende auf 350.000 US-Dollar!

Die Situation ist im Bitcoin, ebenso wie im restlichen Kryptomarkt, immer noch eher unklar und wechselhaft. Erst gestern ist der Kurs aus einer Dreiecksformation ausgebrochen, allerdings nicht wie von vielen Anlegern erhofft nach oben, sondern nach unten. Auf den ersten Blick sieht es also nicht danach aus, als würde uns bald ein legendärer Bull Run bevorstehen …

Doch genau das macht den Kryptomarkt aus, dass Bewegungen manchmal deutlich schneller und stärker auftreten als gedacht. Und während einige Anleger den Bitcoin für dieses Jahr wohl schon aufgegeben haben, hat der CEO von MicroStrategy, Michael Saylor große Kurziele für die älteste und bekannteste Kryptowährung.

Michael Saylor und sein Bitcoin-Optimismus

Seit er 2020 die Entscheidung getroffen hat, mit den Cashreserven von MicroStrategy Bitcoins zu kaufen, entwickelte sich Saylor zu einem der bedeutendsten und bekanntesten Krypto-Enthusiasten. Stets betont er, wie optimistisch er für die Zukunft des Bitcoins ist.

Und er hat auch allen Grund dazu, denn sein Unternehmen MicroStrategy hält mittlerweile Bitcoins im Wert von fast 15 Mrd. Dollar. Doch ein so hohes Kursziel wie jetzt hat er bislang noch nie genannt! Denn der Krypto-Experte Saylor geht laut eigener Aussage tatsächlich davon aus, dass der Bitcoin bis Ende des Jahres auf 350.000 US-Dollar ansteigen könnte.

Wie wahrscheinlich ist ein Anstieg des Bitcoins auf 350.000 US-Dollar bis Ende Dezember?

Ein Anstieg auf 350.000 US-Dollar käme einem Run von fast 500 Prozent gleich! Das wäre zweifellos eine beispiellose Rallye. Wobei, so beispiellos wäre sie gar nicht einmal, denn der Anstieg von Ende 2022 bis März dieses Jahres waren ebenfalls 450 Prozent! Solche Bewegungen können im Bitcoin also schon mal in einigen Monaten passieren. Allerdings sind es bis zum Jahresende auch nur noch 4 Monate, weshalb der von Saylor prognostizierte Anstieg durchaus überdurchschnittlich stark sein müsste.

(Ein Anstieg auf 350.000 US-Dollar ginge mit einem legendären Bull Run von fast 500 Prozent einher - Quelle: Tradingview.com)

Dass der Bitcoin diesen legendären Run schaffen könnte, ist sicher nicht unwahrscheinlich. Ein großer Punkt wird sicherlich der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl sein, wobei ein Sieg von Donald Trump als bullisch für den Bitcoin gilt. Ein Kurs von 350.000 US-Dollar ist für den Bitcoin bis Jahresende also durchaus möglich. Sollte dieser starke Run eintreten, hätten auch kleinere Coins wieder ein enormes Kurspotenzial. Ein Beispiel dafür ist Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained bereitet sich auf einen Raketenstart vor

Pepe Unchained steht für einen beeindruckenden neuen Coin, der sich gerade im ICO befindet. Was den Coin so beeindruckend macht, ist, dass er im Gegensatz zu den meisten anderen Meme-Coins seine eigene Blockchain mitbringt. Damit genießt er zahlreiche Vorteile wie sichere, schnelle und kostengünstige Transaktionen. Mit dieser Blockchain hat $PEPU also einen eindeutigen Marktvorteil gegenüber vielen anderen Coins und könnte sogar seinem Vorgänger $PEPE Konkurrenz machen.

($PEPU genießt durch seine eigene Blockchain zahlreiche Vorteile und könnte sogar seinem Vorgänger $PEPE Konkurrenz machen - Quelle: Tradingview.com)

Da die $PEPU-Blockchain als Layer 2 für Ethereum so effizient ist, werden wohl schon bald auch andere Entwickler deren Vorteile nutzen. Damit entstünde um $PEPU ein eigenes Ökosystem, was in weiterer Folge höchstwahrscheinlich zu einer Kursexplosion bei dem Coin führen könnte. Analysten schätzen das Potenzial von Pepe Unchained auf x50 bis x100, wobei das Ziel bei einem Run des Bitcoins auf 350.000 US-Dollar eher am oberen Spektrum liegen dürfte. Der Coin hat allein im ICO über 11,5 Mio. US-Dollar eingesammelt, was zeigt, wie groß die Nachfrage schon jetzt ist, obwohl $PEPU bislang noch als Geheimtipp am Kryptomarkt gilt.

