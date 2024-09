Meme-Coins verlieren weiter: Crypto All-Stars zeigt Stärke und explodiert über 900.000 $

Crypto All-Stars ($STARS) hat im Zuge seines Vorverkaufs innerhalb von nur drei Wochen kontinuierlich Erfolge erzielt und dabei bereits über 900.000 US-Dollar eingenommen. In einer Phase, in der Meme-Coins durch eine anhaltende Marktschwäche gekennzeichnet sind, suchen Investoren verstärkt nach alternativen Anlagemöglichkeiten, um ihre Portfolios gewinnbringend zu diversifizieren.

Crypto All-Stars bietet dabei eine vielversprechende Chance, indem es als Pionier die erste integrierte Staking-Plattform für prominente Meme-Coins wie Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB) und PepeCoin ($PEPECOIN) bereitstellt. Über diese Plattform haben Nutzer die Möglichkeit, diese Kryptowährungen gemeinsam zu staken und dabei Belohnungen in Form des nativen Tokens $STARS zu verdienen.

Besonders hervorzuheben sind die attraktiven Staking-Belohnungen für $STARS, die aktuell eine jährliche Rendite von mehr als 1500 Prozent bieten. Diese außergewöhnliche Rendite hat das Interesse der Anleger erheblich gesteigert und den Fortschritt der Finanzierungsrunden erheblich beschleunigt, was den Token-Preis zuletzt auf 0,0014191 US-Dollar ansteigen ließ. Angesichts des bevorstehenden Meilensteins von 1 Million US-Dollar wird erwartet, dass der Preis von $STARS weiter auf 0,001424800 US-Dollar ansteigt.

September-Crash: Erholung oder Absturz?

Historisch gesehen hat Bitcoin ($BTC) im September oft Schwierigkeiten gezeigt, mit durchschnittlichen Verlusten seit 2011. Besonders der September verzeichnete einen durchschnittlichen Rückgang von 4,5 Prozent. Aufgrund dieses Musters ist es wahrscheinlich, dass Bitcoin in den nächsten Wochen eher negative Renditen erzielen wird, obwohl bei verbesserten Marktbedingungen auch eine Konsolidierung möglich scheint. Doch saisonal ist der September eben nicht wirklich bullisch.

Auf der positiven Seite bieten die kommenden Monate im Anschluss traditionell bessere Aussichten. Der November war historisch der stärkste Monat für Bitcoin, mit einer durchschnittlichen Rendite von 36,01 Prozent, gefolgt von Oktober und April mit 26,9 Prozent bzw. 30,75 Prozent.

Monatliche Rendite von Bitcoin

Die Kursbewegungen von Bitcoin beeinflussen oft den gesamten Kryptomarkt, wodurch Bitcoin ein zuverlässiger Indikator für Altcoins ist. Erzielt Bitcoin im vierten Quartal starke Gewinne, könnten Meme-Coins ebenfalls erheblich profitieren, wie bereits Anfang des Jahres beobachtet wurde, mit potenziellen Renditen im zehnfachen Bereich.

Meme-Coins: Besser als Bitcoin in 2024?

Im Jahr 2024 haben Meme-Coins die Krypto-Landschaft dominiert, mit einigen Token, die Bitcoin in puncto Rendite weit übertreffen. Turbo ($TURBO) beispielsweise erzielte bisher das 22-fache der Bitcoin-Rendite. Während Bitcoin um mehr als 30 Prozent zulegte, stieg $TURBO um rund 750 Prozent trotz eines Rückgangs seit Juni.

In der Kryptowelt können Renditen Vermögen dramatisch verändern, indem ein paar Tausend Dollar während eines Bull-Runs zu Millionen werden. Dies zeigt die Bedeutung, Marktrückgänge zu nutzen, um Vermögenswerte zu reduzierten Preisen zu erwerben. Mit einem möglichen Bullenmarkt in Sicht, können Anleger ihre Rendite durch Staking von Meme-Coins maximieren. Crypto All-Stars bietet mit seiner Plattform MemeVault eine Lösung an, um eine Vielzahl von Meme-Coins, darunter $DOGE, $SHIB, $PEPECOIN, $TURBO und andere, auf einer einzigen Plattform zu staken und dabei $STARS zu verdienen.

Stärke bei Meme-Coins, Potenzial für STARS?

Der native Token von Crypto All-Stars, $STARS, dient nicht nur als Belohnung für Nutzer der Staking-Plattform MemeVault, sondern bietet auch eine Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen. Das Halten von $STARS, sei es durch Staking erworben oder während des Vorverkaufs gekauft, eröffnet zusätzliche Ertragsmöglichkeiten. Je mehr $STARS ein Anleger besitzt, desto größer sind die potenziellen Gewinne, mit der Aussicht auf bis zu dreifache Renditen.

Für Investoren stellt dies einen starken Anreiz dar, $STARS langfristig zu halten, anstatt sie zu verkaufen, was die nachhaltige Wertentwicklung des Tokens fördert. Diese Tendenz zeigt sich bereits deutlich: Fast 75 Prozent der $STARS-Token, etwa 471 Millionen Einheiten, sind derzeit auf der Plattform gestakt.

Durch das Staken ihrer Top-Meme-Coin-Bestände im MemeVault von Crypto All-Stars können Anleger nicht nur von der Wertsteigerung dieser Coins profitieren, sondern auch zusätzliche Belohnungen erzielen. Das System ist darauf ausgelegt, langfristiges Halten und Ansammeln von $STARS zu fördern. Darauf verweisen auch Analysten:

Meme-Coins mit Rabatt: Jetzt in Crypto All-Stars investieren?

Trotz der aktuellen Rabattierung von Meme-Coins bietet sich eine günstige Gelegenheit, in diese Vermögenswerte zu investieren, insbesondere in Kombination mit Crypto All-Stars. Der September stellt eine entscheidende Phase für Anleger dar, die Meme-Coins unter ihrem Allzeithoch erwerben möchten. Durch den Kauf zu reduzierten Preisen könnten Investoren erhebliche Gewinne erzielen, wenn der Markt im Oktober und November anzieht.

Das Staking dieser Coins auf der MemeVault-Plattform von Crypto All-Stars eröffnet zusätzlich die Möglichkeit, noch höhere Renditen zu erzielen. Für diejenigen, die bislang keine $STARS-Token im Vorverkauf erworben haben, empfiehlt sich ein Besuch auf die Crypto All-Stars-Website. Dort besteht die Möglichkeit, das Wallet zu verbinden und ETH, USDT oder BNB gegen $STARS einzutauschen. Selbst Bankkartenzahlungen über ein sicheres Widget werden akzeptiert.

Die Sicherheit von Crypto All-Stars wird durch umfassende Audits von Coinsult und SolidProof bestätigt, die keine Schwachstellen im Smart Contract fanden. Damit könnte sich die Investition in Meme-Coins und die Nutzung von MemeVault langfristig als vorteilhaft erweisen.

