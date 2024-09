DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 18.935 Pkt - VW kommen von Aufschlägen zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel am Montag verläuft ruhig. Da an der Wall Street feiertagsbedingt nicht gehandelt wird, fehlen Impulse aus den USA. Die Aktie von Volkswagen kommt von Aufschlägen von 1,3 Prozent im regulären Handel wieder zurück. Volkswagen verschärft sein 2023 aufgesetztes Sparprogramm bei seiner Kernmarke und schließt Werksschließungen in Deutschland nicht mehr aus. Der Betriebsrat kündigte "erbitterten Widerstand" dagegen an, dass der Vorstand deutsche Werke, den VW-Haustarif und die bis Ende 2029 laufende Beschäftigungssicherung in Frage stelle.

=== XDAX* DAX Veränderung 18.56 Uhr 17.30 Uhr 18.935 18.931 +0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

