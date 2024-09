"Sparkurs bei VW: Werksschließungen und Entlassungen möglich" - So die Headline der Automobilwoche am 02. September 2024. VW-Markenchef Thomas Schäfer will den Sparkurs bei der Kernmarke VW verschärfen, weil die bisherigen Sparmaßnahmen vor allem in der Administration nicht ausreichen. Eine härtere Gangart ist angekündigt. Die Kernmarke VW ist seit Übergang zu Elektromobilität unter Herbert Diess D ...

