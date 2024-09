AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der US-Automobilkonzern Tesla verzeichnete im August 2024 in China einen Absatz von knapp 87.000 New Energy Vehicle (NEV), der zum Vorjahr rückläufig war, aber zum Vormonat zulegen konnte. Insgesamt verkaufte die China-Unit von Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014)...

Den vollständigen Artikel lesen ...