Bitcoin-Miner verkaufen große Mengen BTC! Was das jetzt für den Kurs bedeutet

Während sich der Bitcoin nach wie vor nur wenig bewegt und seitwärts bis leicht abwärts tendiert, schürfen verschiedene Bitcoin-Miner immer noch fleißig, um neue BTC auf den Markt zu bringen. Was früher noch mit einem einfachen Laptop funktioniert hat, benötigt heutzutage eine ganze Menge mehr Rechenleistung.

Eine Rechenleistung, die auch ordentliche Kosten produziert. Viele Miner schließen sich zu Communitys zusammen oder treten Mining Pools bei. um mit der Rechenleistung der größten Unternehmen mithalten und auch selbst mal einen Block bestätigen zu können. Einige Mining-Unternehmen, wie Marathon Digital Holdings, haben schon vor längerer Zeit beschlossen, ihre geschürften Bitcoins als Investment zu halten. Doch andere haben in den letzten Tagen offenbar massive Verkäufe getätigt.

NEW: Bitcoin miners sold 2,655 BTC ( $154M) in the last two days pic.twitter.com/3nkvJzDH8l - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) September 2, 2024

Bitcoin-Miner verkaufen in den letzten 2 Tagen massiv

In den letzten 2 Tagen haben verschiedene Bitcoin-Miner hohe Verkäufe durchgeführt. Über 2.655 $BTC im Wert von 154 Mio. US-Dollar wurden verkauft. Von vielen Anlegern werden solche Verkäufe als bärisches Signal für den Markt angesehen.

Doch die Verkäufe können auch deutlich pragmatischere Gründe haben. Oft werden $BTC schlicht und einfach verkauft, um Kosten zu decken. Somit müssen die Verkäufe der Bitcoin-Miner nicht zwangsläufig ein bärisches Signal darstellen.

Der Bitcoin-Kurs erholt sich währenddessen

Der Kurs des Bitcoins lässt sich indessen von den Verkäufen der Miner kein bisschen beeindrucken. Direkt zum Wochenstart erholt sich der Kurs bereits von den Abverkäufen des gestrigen Sonntags mit etwas mehr als 1,8 Prozent Kursgewinn.

(Der Bitcoin-Kurs erholt sich bereits zum Wochenanfang - Quelle: Tradingview.com)

Weder die Verkäufe der Bitcoin-Miner noch die aktuelle Korrektur scheinen den Bitcoin also in seiner mittel- bis langfristigen Entwicklung aufhalten zu können. Auch die Krypto-Legende Michael Saylor hat erst kürzlich sein Kursziel von 350.000 US-Dollar bis zum Jahresende bekräftigt. Doch schon ein Anstieg auf die Hälfte würde einen legendären Bull Run begründen. Einem, in dem auch viele Meme-Coins wie Pepe Unchained ($PEPU) wieder unglaubliche Renditen erzielen könnten.

