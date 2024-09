Freiburg (ots) -



Die CDU sucht Partner zum Regieren - und steht sich dabei teilweise selbst im Weg. Überzeugend ist noch am ehesten ihr Nein zur AfD. (...) Eindeutig zweideutig wirken dagegen die Signale der Union nach Links. Das Bündnis der früheren Vorzeige-Kommunistin Sahra Wagenknecht schlagen Michael Kretschmer in Sachsen sowie Mario Voigt in Thüringen gedanklich fast schon dem eigenen künftigen Koalitionslager zu - als seien die Forderungen des BSW etwa nach einem Stopp der Waffenhilfe für die Ukraine harmlos und irrelevant. (...) CDU und CSU stehen extrem schwierige Debatten ins Haus. Was aber macht ihre Führung angesichts der Gefahr spalterischen Streits? Sie lenkt sich mit Gerede über den nächsten Kanzlerkandidaten ab. CSU-Mann Markus Söder im Bierzelt, Friedrich Merz in Berlin - als ob die Republik gerade das jetzt auch noch bräuchte. https://www.mehr.bz/khs247o



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5856199

© 2024 news aktuell