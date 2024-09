Pepe Unchained steigt auf über 11,5 Mio. US-Dollar - Schafft der Coin bald x25?

Der Kryptomarkt zeigt heute zwar eine weitestgehend positive Performance und viele Kryptowährungen wie der Bitcoin, Solana oder Ripple, zeigen eine positive Kursentwicklung. Doch das reicht bei Weitem nicht, um die Korrektur zu beenden oder auch nur endlich aus dem Seitwärtsmarkt auszubrechen.

Doch während sich der Bitcoin und viele große Altcoins immer noch schwertun, eine klare Richtung zu etablieren, sieht das in Pepe Unchained ($PEPU) gänzlich anders aus. Der Meme-Coin erzielte bereits im ICO eine Summe von 11,5 Mio. US-Dollar. Doch das könnte erst der Anfang des Potenzials dieses einzigartigen Coins sein.

(Der Bitcoin bewegt sich seit Monaten seitwärts und findet keine klare Richtung - Quelle: Tradingview.com)

Pepe Unchained baut sich eine treue Community auf

Für jede Kryptowährung und speziell für jeden Meme-Coin ist eine starke und loyale Community wichtig. Doch $PEPU verzeichnet mit fast 19.000 Followern auf X (ehemals Twitter) und Telegram eine stark anwachsende Community. Diese hat wohl auch viel Vertrauen in ihren Coin, denn ein Großteil der schon jetzt unglaublich hohen Marktkapitalisierung stammt wohl aus eben jener Community.

(Schon vor dem offiziellen Börsenstart wächst die Community von $PEPU auf über 12.000 Follower allein auf X an - Quelle: X.com)

Die große Community, die hohe Nachfrage und die rasant stark anwachsende Marktkapitalisierung von Pepe Unchained lassen einen besonderen Umstand schnell vergessen. Denn eigentlich gilt der Coin noch als absoluter Geheimtipp unter Analysten am Markt.

Die wahre Explosion wird wahrscheinlich erst nach dem offiziellen Börsenstart stattfinden! Analysten glauben, dass $PEPU schon in den ersten Wochen nach dem Handelsstart eine Performance von x25 erzielen könnte. Langfristig könnte diese sogar noch deutlich höher liegen und der Grund dafür liegt in einer einzigartigen Funktion von $PEPU.

Jetzt mehr über $PEPU erfahren.

Die Macht der neuen Blockchain von Pepe Unchained

Der Name von Pepe Unchained ist nicht zufällig gewählt. Der neueste Pepe-Coin sprengt tatsächlich alle Ketten. Und zwar insbesondere die der Ethereum-Blockchain, an die sein Vorgänger $PEPE angekettet ist. Das haben die Entwickler von $PEPU mit einer eigenen und einzigartigen Blockchain erreicht. Die Layer 2 ist so effizient und modern gestaltet, dass sie Transaktionen um ein Hundertfaches schneller und unter deutlich geringeren Kosten abwickeln kann als die Ethereum-Blockchain.

Dennoch schafft sie eine sofortige Überbrückung zu Ethereum. Es gibt nur wenige Meme-Coins, die wie $PEPU in den Genuss einer eigenen Blockchain kommen. $PEPU dürfte der erste Meme Coin mit einer eigenen Layer 2 für Ethereum sein. Das verschafft dem Coin einen unglaublichen Marktvorteil gegenüber den anderen Coins. Doch die Vorteile der $PEPU-Blockchain reichen noch deutlich weiter.

(Die moderne Blockchain von $PEPU verschafft dem Coin einen unglaublichen Marktvorteil - Quelle: pepeunchained.com)

Da die Chain so effizient ist, könnten bald schon andere Entwickler auf die Idee kommen, ihre Coins auf dieser Blockchain zu launchen. Damit würde um $PEPU ein großes und eigenständiges Ökosystem entstehen. Das würde Pepe Unchained am gesamten Kryptomarkt bekannt machen und könnte die Performance noch deutlich weiter steigern als auf die prognostizierten x25. Bei $PEPU gibt es nur einen Haken. Der Coin erhöht in wenigen Stunden seine Preise im Vorverkauf. Anleger, die das volle Potenzial von $PEPU nutzen wollen, sollten also vorher einsteigen.

Steige noch heute ein und nutze das Potenzial von $PEPU.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.