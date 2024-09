Memecoin Pepe Unchained soll den nächsten Superzyklus anführen

Pepe Unchained, einer der aktuell beliebtesten Krypto-Presales, konnte mehr als 11,5 Mio. USD mit seinem Fundraising erzielen. Allein über die vergangenen vier Tage ist rund eine weitere halbe Million hinzugekommen, was das anhaltende Interesse unterstreicht.

Denn bei Pepe Unchained handelt es sich um eine Optimierung von Pepe, eines der beliebtesten Memecoins auf dem Markt. Zudem positioniert er sich auf der Ethereum-Blockchain mit seiner Skalierungslösung und mit eigenem Coin besonders vorteilhaft.

Im vierten Quartal wird ein Memecoin-Superzyklus erwartet, wenn der Optimismus wieder an den Kryptomarkt zurückkehrt. In diesem Falle ist Pepe Unchained hervorragend gewappnet, um die Führung zu übernehmen, sowie seinen überholten und nutzlosen Vorgänger in den Schatten zu stellen.

Aufgrund des aktuellen Umfeldes und der Nutzung des Zeitgeistes mit einem Interesse an einer sicheren, transparenten, schnelleren, einfacheren und lukrativeren Möglichkeit für die Erstellung, die Nutzung und den Handel von Memecoins, konnte Pepe Unchained schnell eine beachtliche Finanzierungssumme erzielen.

Während sich der Presale zügig auf den nächsten Meilenstein von 12 Mio. USD zubewegt, können die Coins aktuell noch für einen Preis in Höhe von 0,00294603 USD bezogen werden. Allerdings wird der Verkaufspreis in weniger als 48 Stunden erneut angehoben und dann schon 0,00949820 USD betragen.

Memecoin-Superzyklus wird bis Mitte nächsten Jahres erwartet

Eine besondere Rolle unter den Kryptowährungen kommt Bitcoin zu, welches der mit Abstand am höchsten bewertete und am stärksten verbreitete Coin ist. Er ist eine Art Benchmark und Leitwährung, an welcher sich die Kursentwicklungen der anderen digitalen Assets orientieren.

Ferner wird Bitcoin tendenziell in Zeiten größerer Angst bevorzugt, während die Anleger in Phasen voller Optimismus wieder in die riskanteren, aber potenziell rentableren Altcoins flüchten. Danach findet dann ein Wechsel zu den am meisten spekulativen Krypto-Assets, den Memecoins, statt.

Über die vergangenen sechs Monate hat Bitcoin 12,61 % seines Wertes verloren. Deshalb konnten auch nur 11 der 100 größten Kryptowährungen den Marktführer in dieser Zeit mit ihrer Performanz übertreffen.

Altcoin-Saison-Index | Quelle: blockchaincenter.net

Die historischen Trends deuten jedoch darauf hin, dass sich das Umfeld schon bald verbessern und Bitcoin in den kommenden Monaten wieder steigen dürfte. Zuvor müssen sie jedoch den September überstehen, welcher meist noch einmal mit Verlusten aufwartet.

Danach folgt jedoch der Oktober, der saisonal betrachtet der drittbeste Monat ist und auf eine durchschnittliche Rendite in Höhe von 26,9 % kommt. Aber auch der November erzielte seit dem Jahr 2011 durchschnittliche ein Kursplus von 36,01 %.

Viele Investoren nutzen die Saisonalitäten als einen Indikator für ihre Analysen, da er einen weiteren Anhaltspunkt für die Einschätzung des Marktumfelds ist und teilweise auf fundamentalen Faktoren beruhen, insbesondere im Bereich der Rohstoffe.

Die Saisonalitäten müssen jedoch nicht nur auf Zeiträume von Jahren basieren. Ebenso finden sie im Zusammenhang von Zyklen Anwendung, wie im Falle des US-Wahljahres oder des Jahres nach dem Bitcoin-Halving, welche beide als außerordentlich bullisch gelten.

Nun wird auch die erste Zinssenkung im September erwartet und all dies dürfte die Märkte wiederum beflügeln. Dann folgt die Altcoin-Saison und nach dieser der Memecoin-Superzyklus, welcher in der Regel zum Schluss kommt. Denn ein Top bildet Bitcoin in der Regel, wenn wir uns in der Altcoin-Saison befinden.

Pepe ist einer der Anführer des Memecoin-Marktes

Unter den 100 größten Kryptowährungen hat Pepe in diesem Jahr mit 459,42 % den zweithöchsten Kursanstieg verzeichnet. Jedoch bietet dieser bisher noch keinen Nutzen, womit er nur einer von zwei sinnlosen Memecoins aus den Top 6 ist. Schließlich wollen die Investoren für die hohen Bewertungen immer mehr sehen.

Deshalb ist es auch klar geworden, dass der Frosch Pepe ein Upgrade benötigt. Zudem soll er endlich von der Kette der Ethereum-Blockchain und dessen Nachteilen wie der Verlangsamung des Tempos und der teilweise stark ansteigenden Gebühren befreit werden.

Das große Interesse an einer solchen Lösung verdeutlicht sich auch an der großen Nachfrage nach den $PEPU-Coins im Vorverkauf, welcher schon annähernd 12 Mio. USD erzielt hat. Zudem war das Interesse sogar während der Korrekturen des Kryptomarktes konstant.

Andererseits haben einige Wale in letzter Zeit ihre Geduld mit $PEPE verloren und ihre Bestände abgestoßen. So hat erst in der vergangenen Woche einer von ihnen $PEPE-Coins im Wert von 8,96 Mio. USD an zentrale Kryptobörsen gesendet, was auf einen Verkauf hindeutet. Dennoch kann sich Pepe weiterhin auf dem dritten Platz der Memecoins halten.

Laut den historischen Trends befinden wir uns unmittelbar vor einem bedeutenden Bullenmarkt, in dem die Kurse schnell und stark steigen können. Dann werden sich die Investoren wieder auf die vielversprechendsten Coins stürzen, was bereits jetzt schon bei Pepe Unchained beobachtet werden kann.

Die neue Ethereum-Skalierungslösung soll die Nachteile der Layer-1 überwinden und dem Frosch seine eigene Blockchain geben. Sie will mit einer hundertmal höheren Geschwindigkeit und den niedrigsten Gebühren überzeugen. Somit sollen die Konditionen noch weiter verbessert und der Grundstein für weitere Memecoins gelegt werden.

Aufgrund dessen gehen einige Analysten von einer sehr positiven Entwicklung von Pepe Unchained aus und spekulieren sogar darüber, dass er den Erfolg von $PEPE wiederholen könnte. Mit diesem schaffte es ein Anleger laut Lookonchain zu Beginn des Jahres mit 3.000 USD auf 46 Mio. USD.

Earned more than $46M on $PEPE with only $3K, a gain of 15,718x!



This super big winner sold 255B $PEPE($2.3M) for profits again after the price of $PEPE increased.



He spent only $3K to buy 4.9T $PEPE($56M currently) on Apr 15, 2023, and sold 1.41T $PEPE for $7.4M, with 3.5T… pic.twitter.com/VKGxmK9gCt - Lookonchain (@lookonchain) May 15, 2024

Dieses Beispiel zeigt, dass Investoren auf dem Memecoin-Markt manchmal nur einen Kauf von einem Millionengewinn entfernt sind. Somit können selbst die lustigen und degenerierten Memetoken das Leben für immer positiv verändern. Andere könnten sich hingegen ärgern, wenn andere mit einem Frosch-Coin Millionär geworden sind, während sie an der Seitenlinie nur zugeschaut haben.

Start von Pepe Unchained steht unmittelbar bevor

Die Spekulationen in der Krypto-Community mehren sich bezüglich des Starttermins der heiß erwarteten Memecoin-Layer-2 von Pepe Unchained. Denn nun wurde auf dem X-Profil des Projektes ein neuer Beitrag veröffentlicht, in welchem angedeutet wird, dass die "Layer-2 lädt" und somit unmittelbar vor ihrem Start stehen könnte.

Ebenso geht aus den Angaben der Website hervor, dass er Launch der Skalierungslösung nach dem Abschluss des Presales erfolgen wird. Daher könnte die letzte Chance für Interessierte bald vorbei sein, um die stark gefragten Coins noch vor der ersten Listung an einer Kryptobörse zum vergünstigten Vorverkaufspreis zu erwerben.

Bemerkenswert ist auch die geplante Listung an einem zentralen Handelsplatz, was für einen Memecoin keine Selbstverständlichkeit und eine Art Qualitätssiegel ist. Ebenso ist für die dritte Phase der Roadmap der Ausbau des Ökosystems geplant, wobei es Gerüchte und Andeutungen für eine Memecoin-Launchplattform gibt.

Diese ist im Unterschied zu den bekannten Memetoken-Plattformen von Pump.fun und Four.Meme auf der führenden Blockchain für dezentrale Angebote. Hinzu kommt die Tatsache, dass er sogar einen eigenen Coin bietet, sodass Anleger mit dessen streng limitierten, digitalen Rohstoff zum Schaufelverkäufer des Memecoin-Goldrausches werden.

Die letzte Gelegenheit für ein Investment scheint bald vorbei zu sein und dann könnten es Anleger bereuen, wenn sie nicht frühzeitig in einen der vielversprechendsten neuen Memetoken investiert haben. Er bietet somit sogar das Potenzial, dass er es auf einige der führenden Kryptobörsen wie Binance und Coinbase schafft.

Vor der ersten Listung an einer Kryptobörse lassen sich die $PEPU-Coins noch über die Website von Pepe Unchained kaufen. Dafür werden die digitalen Assets ETH, USDT und BNB akzeptiert. Sollten Sie noch über keine dieser Kryptowährungen verfügen, so werden mit Bankkarten auch Fiatwährungen akzeptiert.

Das Ökosystem von Pepe Unchained wurde aufgrund der höheren Verantwortung Audits von Coinsult und Solid Proof unterzogen. Diese können die Sicherheit und Integrität des Smart Contracts bestätigen.

Mit der Gemeinschaft von Pepe Unchained können sich Nutzer, Investoren und Entwickler über die sozialen Medien verbinden. So verfügt $PEPU über ein X-Profil und eine Telegram-Gruppe, über welche auch regelmäßig die wichtigsten Updates frühzeitig geteilt werden.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren!

