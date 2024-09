Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweiz: Swiss Life, Halbjahreszahlen Deutschland: Commerzbank und Oddo BHF Corporate Conference Dänemark: Vestas, GS Utilities Virtual IR Day Schweiz: Sandoz, Strategic Review 2024 (14.00 h Webcast) Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten 08:00 Uhr, Rumänien: Erzeugerpreise 7/24 08:30 Uhr, …