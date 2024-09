Villach (ots) -Von goldenen Lärchenwäldern und glitzernden Bergseen bis hin zu majestätischen Gipfeln - diese erlesenen Wanderungen zeigen den Herbst in seiner vollsten Pracht.Mit dem Herbst, der die Natur in ein leuchtendes Farbenmeer taucht, präsentieren Österreichs Wanderdörfer 11 außergewöhnliche Herbstwanderungen und die attraktivsten Herbstangebote 2024:1. Zu einem der schönsten Bergseen Tirols? Die Rundwanderung über den Bergliweg in Paznaun - Ischgl führt durch das idyllische Bergli zum azurblauen Berglisee und auch der Rückweg bietet eindrucksvolle Ausblicke. Gastgeber-Tipp: Post Hotel in See.2. Die Gratwanderung zum Standkopf im Alpbachtal, eine 2-Gipfeltour in den Kitzbüheler Alpen, bietet atemberaubende Fernblicke über Alpbachtal, Zillertal, Inntal und Achensee bis zu den Hohen Tauern. Unbedingt die Alpbachtal Hüttenjause kosten!3. Im Herbst erstrahlt die Leutascher Geisterklammin der Region Seefeld in buntem Glanz, während das türkisblaue Wasser in der Tiefe rauscht. Der neue Themenweg über den Klammgeist bietet Abenteuer für die ganze Familie. Gastgeber-Tipp: Hotel Zum Gourmet in Seefeld.4. Die Sonnseit Runde Nr. 14 beim Wilden Kaiser bietet ein atemberaubendes Panorama auf den Wilden Kaiser, führt durch sonnige Almen und dichte Wälder, vorbei an malerischen Hütten. Einkehrmöglichkeiten: Wochenbrunner Alm und Riedlhütte.5. Heilklimatisches Wandern im Lesachtal ist ideal, um das Wohlbefinden zu steigern und Stress abzubauen. Die "vier Doktoren" Alm, Wald, Wasser und Wiese wirken tief entspannend - ein absoluter Geheimtipp für Erholungssuchende!6. Sonnenuntergang am Kärntner Aussichtsbalkon: Der Nord-Süd-Verlauf der Saualpe in Mittelkärnten bietet einen einzigartigen Panoramablick über Kärnten bis zu den Julischen Alpen in Slowenien und Italien. Magisch wird es, wenn im Westen die Sonne buchstäblich ins Meer fällt.7. Über die Lackenalmen auf den Lackenkogel: Der Hausberg von Altenmarkt-Zauchensee eröffnet einen herrlichen Rundblick auf den Hohen Dachstein, Hochkönig und die Hohe Tauern mit dem Großen Glockner.8. Erhaben, legendenreich und majestätisch - der Königsweg: Dieser Weitwanderweg am Hochkönig führt in 5 Etappen durch die Region, mit zahlreichen Attraktionen entlang des Weges und ist über ein 5-Tages-Package mit Gepäcktransfer buchbar.9. Ein weiterer Herbst-Weitwanderweg ist der Schladminger Tauern Höhenweg. Die Route führt vorbei an kristallklaren Bergseen und durch farbenprächtige Almwiesen zu urigen Berghütten. Das buchbare 5-Tages-Package sorgt für entspanntes Wandern in Schladming-Dachstein.10. Das Herbstpanorama vom Heukareck erleben: Über die Niggeltalalm durch golden leuchtende Lärchenwälder führt die Wanderung zu einem Flecken Erde, der wahrlich in Staunen versetzt. Tipp: Den Bauernherbst im Großarltal entdecken!11. Urige Bergwildnis, idyllische Almen und eine majestätische Zirbe: Die geführte Wanderung zur Leidalm zeigt die fantastische Bergwildnis und Almenlandschaft von Gastein. Gastgeber Tipp: Hotel BLÜ in Bad Hofgastein.Erlesene Inspirationen für den goldenen Wanderherbst Die Top Herbst-Tipps entdecken (https://www.wanderdoerfer.at/die-schoensten-herbstwanderwege-in-oesterreich/?utm_campaign=herbstkampagne&utm_source=APA-OTS&utm_medium=wanderdoerfer)Pressekontakt:Österreichs Wanderdörfer e.V.Mag. Monika Pripfl, B.A.Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 205E-Mail: monika.pripfl@wanderdoerfer.atWebsite: www.wanderdoerfer.atOriginal-Content von: Österreichs Wanderdörfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65520/5856227