Nach den jüngsten Rekorden tut sich im DAX weiter wenig.Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag zweieinhalb Stunden vor Beginn fünf Punkte tiefer auf 18.925 Punkte. Er bleibt damit aber in Sichtweite seines Höchststands vom Freitag bei 18.970 Punkten und die Anleger schielen weiter auf 19.000 Punkte.USAWegen eines Feiertages ist der Handel an den New Yorker Börsen am Montag entfallen. ...

