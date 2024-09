EQS-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie

Pressemitteilung Wels, 3. September 2024 PIERER Mobility AG begrüßt Gottfried Neumeister als Co-CEO Gottfried Neumeister übernahm mit 1. September 2024 die Funktion des Co-CEO bei PIERER Mobility AG und KTM AG. "Ich freue mich, mit Gottfried Neumeister einen erfahrenen und äußerst erfolgreichen Top Manager gewonnen zu haben. Er wird frische Impulse setzen und zunehmend Aufgaben aus meinem Portfolio verantworten", kommentiert Stefan Pierer, CEO der PIERER Mobility. "Ich freue mich, gemeinsam mit über 6.000 großartigen Menschen ein Stück Österreich in die Welt zu tragen. Das Team der PIERER Mobility AG hat über Jahre bewiesen, dass es durch Innovation und Leistung zu den Besten der Welt gehört. Wenn ich an PIERER Mobility/KTM denke, kommen mir Attribute wie Emotion, Leidenschaft und Leistung in den Sinn, gepaart mit dem Willen, nicht stehen zu bleiben, sondern sich ständig verbessern zu wollen, dem Streben nach Perfektion. Umso mehr freut es mich, Teil dieser Gemeinschaft zu sein", sagt Gottfried Neumeister.

Über PIERER Mobility Die PIERER Mobility AG ist die Holdinggesellschaft von KTM AG, Europas führendem Motorradhersteller. Mit dem Fokus auf das Premiumsegment vereint das Unternehmen die Marken KTM, GASGAS, Husqvarna und MV Agusta unter einem Dach. Zum Premium-Markensortiment zählen auch die Hochleistungskomponenten der Marke WP und die speziellen KTM X-BOW Hochleistungssportwagen. Husqvarna und GASGAS Elektrofahrräder sowie Fahrräder der Marke Felt komplementieren das Zweiradsortiment von PIERER Mobility. Für weitere Informationen: PIERER Mobility AG Mag. Elisabeth Gritzner Edisonstraße 1 A-4600 Wels

