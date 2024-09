TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben sich am Dienstag bei gemischten Vorzeichen meist nur wenig von der Stelle bewegt. Weil am Vortag in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, gab es keine wegweisenden Impulse von den New Yorker Börsen. Am Markt hieß es, es mangele derzeit an neuen Impulsen.

Investoren warten derzeit weltweit auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht. Laut den Experten der ING Bank rücken vorher aber noch Einkaufsmanagerindizes aus den USA in den Mittelpunkt, weil diese am Dienstag und Mittwoch den Gedanken stützen könnten, dass die Beschäftigungszahlen schwächer ausfallen.

In Tokio gingen die anfänglichen Kursgewinne verloren, während der Yen zulegte. Der japanische Nikkei 225 gab letztlich knapp um 0,04 Prozent auf 38.686,31 Punkte nach, während der S&P/ASX 200 in Sydney um 0,08 Prozent auf 8.103,20 Zähler fiel.

In China konnte sich der CSI 300 mit 3.274,23 Punkten im Plus behaupten nach seinen deutlichen Vortagsverlusten. Der Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien bewegte sich zuletzt mit 0,3 Prozent im Plus. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong dagegen fiel und zeigte dabei am meisten Bewegung. Er verlor zuletzt 0,38 Prozent auf 17.624,26 Punkte./tih/stk

JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0