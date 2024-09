© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx | zz/NPX/STAR MAX/IPx



Wenn Warren Buffetts Berkshire Hathaway seine raschen Verkäufe von Aktien der Bank of America fortsetzt, wird er diese nicht mehr allzu lange offenlegen müssen.Eine neue Runde von Verkäufen, die am späten Freitag bekannt gegeben wurde, reduzierte den Anteil von Berkshire Hathaway an der Bank of America auf 11,4 Prozent. Solange Buffetts Beteiligungsgesellschaft mehr als 10 Prozent hält, ist es nach den US-Vorschriften verpflichtet, die Transaktionen innerhalb weniger Tage zu veröffentlichen. Wenn die Beteiligung jedoch unter 10 Prozent fällt, könnte Buffett Wochen warten, um die Öffentlichkeit zu informieren. Normalerweise geben Unternehmen nach jedem Quartal eine Momentaufnahme preis. …