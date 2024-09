EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: Neue Kooperation: sino & peketec Düsseldorf, 03. September 2024 Die sino AG freut sich über den Start der exklusiven Kooperation mit peketec. peketec.de ist eine der erfolgreichsten und aktivsten Communitys für aktive Trader und Investoren oder die, die es werden wollen. Die professionelle Community bietet regelmäßig nachvollziehbare Trading-Ideen und ist im regen Austausch, um Chancen am Aktienmarkt zu nutzen - seit 2006. Seit Beginn der Tradeaufzeichnung wurden bereits über 38.000 'nachhandelbare' Trades erfasst, von denen die Community profitieren konnte. Die Kunden der sino AG haben Zugang zu einem exklusiven peketec-Bereich, in dem tatsächliche Trades als auch Tradingideen geteilt werden können. "Wir freuen uns über diese spannende Kooperation mit peketec. Viele unserer Kunden haben Spaß am Austausch von Tradingideen. Diesen und auch neuen Kunden wollen wir eine exklusive Plattform geben" so Karsten Müller, Vorstand der sino AG.



