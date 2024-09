NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Adesso von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 145 auf 75 Euro gesenkt. Die Bewertungen bei den kleinen und mittelgroßen europäischen Unternehmen verharrten - anders als bei den Large Caps - immer noch auf Tiefständen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei lasse eine breit angelegte Erholung zwar noch auf sich warten. Doch bei den Zinsen in der Eurozone habe die Trendwende schon begonnen. Beim IT-Dienstleister Adesso verweist Comtesse indes auf die geringere Auslastung der Beschäftigten sowie das schwache Geschäft mit IT-Lösungen. Ungeachtet des deutlichen Wachstums der vergangenen Jahre gebe es bei der operativen Margenentwicklung (Ebitda) Probleme - diese bleibe hinter der Konkurrenz zurück./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:15 / ET

