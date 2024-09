Taipei (ots/PRNewswire) -GEEKOM, ein weltweit führender Anbieter von High-End-Mini-PCs, hat sich mit TECNO, einem renommierten Namen in der Tech-Branche, zusammengetan, um den bahnbrechenden MEGAMINI G1 (https://www.kickstarter.com/projects/1906688106/megamini-g1-water-cooling-gaming-mini-pc?ref=75mu52)auf KICKSTARTER zu enthüllen, den kleinsten wassergekühlten Gaming-PC der Welt. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Mini-PC-Technologie, indem sie herausragende Leistung mit modernstem Industriedesign verbindet und damit neue Maßstäbe setzt.Der MEGAMINI G1 verfügt über ein kompaktes Gehäuse mit einem Volumen von nur 5,74 Litern, einem eleganten Metallgehäuse, transparenten Seitenteilen und einer charmanten RGB-Beleuchtung. Er ist mit einem Mini-Display zur Echtzeitüberwachung von CPU- und GPU-Last sowie der Gehäusetemperatur ausgestattet. Der MEGAMINI G1 (https://www.kickstarter.com/projects/1906688106/megamini-g1-water-cooling-gaming-mini-pc?ref=75mu52) ist zweifelsohne ein Sci-Fi-Meisterwerk im Bereich der Gaming-PCs.Trotz seiner kompakten Größe ist der MEGAMINI G1 (https://www.kickstarter.com/projects/1906688106/megamini-g1-water-cooling-gaming-mini-pc?ref=75mu52) mit dem fortschrittlichen Wasserkühlsystem von GEEKOM ausgestattet, das mit einem Geräuschpegel von unter 26 dB für ein optimales Temperaturmanagement ohne Lärm sorgt.Die NVIDIA GeForce RTX 4060-Grafikkarte im MEGAMINI G1 (https://www.kickstarter.com/projects/1906688106/megamini-g1-water-cooling-gaming-mini-pc?ref=75mu52) verfügt über 8 GB VRAM und 3072 CUDA-Kerne, die für ein beeindruckendes Spielerlebnis sorgen und KI-Aufgaben beschleunigen. Sie unterstützt DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling) und nutzt KI, um die Bildrate zu erhöhen und die Bildqualität in Echtzeit zu verbessern, was ein flüssiges Spielen und gestochen scharfe Bilder garantiert. Die RTX 4060 ist ideal für AAA-Spiele, Videobearbeitung und 3D-Modellierung und maximiert die Leistung und visuelle Wiedergabetreue.Der MEGAMINI G1 (https://www.kickstarter.com/projects/1906688106/megamini-g1-water-cooling-gaming-mini-pc?ref=75mu52) ist mit dem Intel i9-13900H Prozessor mit 14 Kernen und bis zu 5,40 GHz Maximalfrequenz ausgestattet, der eine außergewöhnliche Rechenleistung bietet. Es ist gepaart mit 32 GB DDR5-Dual-Channel-Speicher und einer rasend schnellen 2 TB NVMe-SSD, die nahtloses Multitasking und schnellen Datenzugriff für anspruchsvolle Anwendungen gewährleistet. Ob für Spiele, Videobearbeitung, die Erstellung von Inhalten oder rechenintensive Aufgaben - die MEGAMINI G1 bietet kompromisslosen Speicher und Leistung.Der MEGAMINI G1 (https://www.kickstarter.com/projects/1906688106/megamini-g1-water-cooling-gaming-mini-pc?ref=75mu52) bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter USB, Thunderbolt, OCuLink, HDMI 2.0, einen SD 3.0-Kartenslot und einen 2.5G-Ethernet-Anschluss. Diese Funktionen gewährleisten nahtlose Peripherieanschlüsse, Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen und Unterstützung für mehrere Bildschirme, wodurch sowohl die Erweiterbarkeit als auch die Produktivität verbessert werden.Jeder MEGAMINI G1 (https://www.kickstarter.com/projects/1906688106/megamini-g1-water-cooling-gaming-mini-pc?ref=75mu52) wird strengen Tests unter extremen Bedingungen und auf Langlebigkeit unterzogen, um hohe Zuverlässigkeitsstandards zu gewährleisten. GEEKOM bietet eine dreijährige Garantie und einen engagierten Kundensupport, so dass die Benutzer sich keine Sorgen zu machen brauchen und einen problemlosen Service erhalten.Der MEGAMINI G1 (https://www.kickstarter.com/projects/1906688106/megamini-g1-water-cooling-gaming-mini-pc?ref=75mu52), eine Verschmelzung von Technologie und Innovation, ist jetzt auf KICKSTARTE (https://www.kickstarter.com/projects/1906688106/megamini-g1-water-cooling-gaming-mini-pc?ref=75mu52)R (https://www.kickstarter.com/projects/1906688106/megamini-g1-water-cooling-gaming-mini-pc?ref=75mu52) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von GEEKOM unter (https://www.geekompc.com/mega-mini-g1/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2488257/GEEKOM.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tecno-x-geekom-bringt-das-megamini-g1-auf-den-markt-der-kleinste-wassergekuhlte-gaming-pc-der-welt-302230207.htmlPressekontakt:Rosa Tian,marketing1@geekom.twOriginal-Content von: GEEKOM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165770/5856309