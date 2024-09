München (ots) -Mit rund 5.500 Denkmalen und Aktionen vor Ort sowie 500 Denkmal-Touren bietet der Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 8. September 2024, allen Kultur- und Geschichtsinteressierten wieder die Möglichkeit, hinter ansonsten verschlossenen Türen auf Entdeckungsreise zu gehen.Anlässlich der größten Kulturveranstaltung Deutschlands streicht Claus Niederalt, der Vorsitzende der GlücksSpirale und Präsident der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die enge Verbindung der Lotterie GlücksSpirale und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz heraus:"Denkmale ermöglichen eine Zeitreise in die Vergangenheit. Sie transportieren das Lebensgefühl längst vergangener Zeiten und verbinden es in einzigartiger Weise mit unserem heutigen Leben. Der Tag des offenen Denkmals zeigt jedes Jahr das große Interesse eines breiten Publikums am Erhalt dieser wichtigen Zeitzeugen. Zum Erhalt von Denkmalen hat die GlücksSpirale seit 1991 deutschlandweit über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit insgesamt rund 583 Millionen Euro beigetragen. Für die vielfältige und wichtige Arbeit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bleibt die GlücksSpirale auch in Zukunft ein zuverlässiger Partner."Der Tag des offenen Denkmals steht dieses Jahr unter dem Motto "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte".Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5856307