Am Dienstag schießt der DAX plötzlich auf ein neues Rekordhoch - das treibt den deutschen Leitindex jetzt an. Außerdem im Fokus: Die Veränderungen in den europäischen Indizes, die unter anderem den DAX-Konzern DHL Group betreffen, und eine neue Studie zu CTS Eventim, die die Aktie ordentlich ansteigen lässt. Der DAX hat am Dienstag gleich zu Handelsbeginn erneut einen Rekord erreicht. Vor bedeutsamen Konjunkturdaten aus den USA griffen die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...