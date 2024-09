DJ Qiagen will 450 Mio USD an Wandelschuldverschreibungen platzieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Qiagen will Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von 450 Millionen US-Dollar platzieren. Wie der DAX- und Tec-DAX-Konzern mitteilte, sollen nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich (net share settlement) mit Fälligkeit 2031 platziert werden, die teilweise in Stammaktien gewandelt werden können. Das Angebot des Diagnostikspezialisten und Labordienstleisters richtet sich im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger außerhalb der USA, Australien, Südafrika und Japan.

Zugrunde liegen sollen den Schuldverschreibungen rund 6,9 Millionen Qiagen-Aktien, etwa 3,1 Prozent des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals. Die Schuldverschreibungen sollen eine jährliche Verzinsung zwischen 2,125 und 2,625 Prozent haben.

Der anfängliche Wandlungspreis soll voraussichtlich einen Aufschlag zwischen 42,5 und 47,5 Prozent des Referenzaktienkurses haben, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien an der New York Stock Exchange am heutigen Handelstag, dem 3. September, entspricht. Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen will das Unternehmen im Laufe des Tages festlegen und bekanntgeben. Der Nettoerlös aus der Emission soll für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten, verwendet werden.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2024 03:15 ET (07:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.