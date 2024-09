Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Produkteinführung

Wyden launcht mit Wyden Infinity Plattform für institutionellen Handel und Banking mit digitalen Assets Zürich, 03. September 2024 - Wyden, der führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Assets, hat mit "Wyden Infinity" ein neues Flagship-Produkt gelauncht: mit dem Cloud-nativen und Ende-zu-Ende-verschlüsselten System für den Handel und das Banking mit digitalen Assets wird gezielt der Bedarf von Banken und Brokern nach maßgeschneiderten Lösungen im Bereich der digitalen Assets adressiert. Wyden Infinity deckt den gesamten End-to-End-Handelszyklus beim Handel mit digitalen Assets über alle Handelsphasen hinweg ab. Sell-Side-Institute können mit Wyden Infinity Angebote für Retail- und institutionelle Kunden sowie internes Prop Trading auf einer einzigen Plattform aufbauen und managen. Dies ermöglicht es Banken und Brokern, eine entsprechende Geschäftseinheit für den Handel mit digitalen Assets in Übereinstimmung mit gesetzlichen Regelwerken wie der Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Verordnung der EU zu etablieren und zügig zu skalieren. Wyden Infinity erfüllt die höchsten Standards für Handelsinfrastruktur, Sicherheit und Performance. Die Cloud-basierte Plattform vereint eine kurze Reaktionszeit, hohen Durchsatz, Fehlertoleranz und eine horizontale Skalierbarkeit. Im Zusammenspiel mit der Möglichkeit flexibler SaaS-Implementationen, die sowohl Multi- als auch Single-Tenant, setzt Wyden Infinity einen neuen Standard für den institutionellen Handel und das Banking mit digitalen Assets. Wyden Infinity verfügt über die folgenden Schlüsselkomponenten: Vielseitige Handelsoptionen: Handel jeglicher digitaler Assetklassen über zahlreiche Handelsplätze, um Best Execution mittels Smart Order Routing und Handelsalgorithmen zu erreichen

Mit der Central Limit Order Book (CLOB)-Technologie von Wyden Infinity kann für Kunden ein Handelsplatz eingerichtet werden. Dadurch kann Liquidität über externe Handelsplätze sichergestellt und automatisiertes Echtzeit- oder Threshold-basiertes Hedging durchgeführt werden. FX-Triangulation: Durch FX-Triangulation können Handelspaare in jeder Währung abgebildet werden. Kunden wird es ermöglicht, in ihrer eigenen Währung zu handeln, während Liquidität in einer anderen Währung zur Profitmaximierung sichergestellt werden kann. Schon heute nutzen mehr als 20 Bankinstitute die Handelslösungen von Wyden. Dazu zählt auch das höchst erfolgreiche White-Labeling Angebot der Baader Bank. In dieser sehr erfolgreichen Plattform ist Wyden integriert, um Kunden wie dem deutschen Broker finanzen.net oder dem Full-Service-Neobroker SMARTBROKER+ den Handel mit digitalen Assets anbieten zu können. Die Integration soll zügig ausgebaut werden. Weitere Kunden sind die Luzerner Kantonalbank, eine der größten Kantonalbanken der Schweiz, oder InCore Bank, eine Schweizer Bank für B2B-Transaktionen für Banken, Wertpapierfirmen, institutionelle Investoren und Fintechs. Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden: "Das Jahr 2024 hat sich als günstig im Hinblick auf die Bedingungen für den institutionellen Handel mit digitalen Assets erwiesen. Dies trifft zum einen auf die Märkte, zum anderen auf die Regulierung zu. Wir freuen uns sehr, Wyden Infinity offiziell zu launchen. Sell-Side-Kunden ermöglichen wir damit, ihr Business für den Handel mit digitalen Vermögenswerten aufzubauen und schnellstmöglich zu skalieren. Wyden stellt die fortschrittlichste Handelstechnologie im Markt dar und deckt den kompletten Handelszyklus vom Pre-Trade Treasury, über das Best Execution-Trading bis hin zum Post-Trade-Settlement und der Buchhaltung ab." Zusätzlich zu seinem neuen Flaggschiffprodukt bietet Wyden auch Wyden Enterprise an, ein Multi-Asset-Order and Execution Management-System (OEMS) für Kryptofonds, Hedgefonds und Vermögensverwalter. Wyden Enterprise ermöglicht marktweite Konnektivität, Smart Order Routing (SOR) und Custody-Integration sowie quantitativen und systematischen Handel für traditionelle Assets. Die Einführung von Wyden Infinity ermöglicht es potenziellen Kunden in verschiedenen Segmenten, einfacher und schneller ihre geeignetste Lösung zu finden. Gleichzeitig berücksichtigt Wyden Infinity die immer vielfältigeren Bedürfnisse von institutionellen Kunden im Bereich digitaler Vermögenswerte. Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen in Zürich, New York und Singapur. Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io. Kontakt Wyden Felix Saible Chief Marketing Officer | Wyden Office: +41 (0) 44 291 14 85 Letzigraben 89, 8003 Zurich, Schweiz Bitte kontaktieren Sie uns , wenn Sie an einer Produkt-Demonstration von Wyden Infinity interessiert sind.

Kontakt Wirtschaftspresse Deutschland edicto GmbH Ralf Droz / Jessica Pommer +49 (0) 69 90 55 05-54 wyden@edicto.de



