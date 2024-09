Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt verlief weitgehend ohne Impulse vonseiten der Datenveröffentlichungen in der Eurozone, so die Analysten der Helaba.Zwar seien die PMIs in Deutschland und Frankreich sowie für die gesamte Eurozone nach oben revidiert worden, die Niveaus seien dennoch weit unterhalb der Expansionsschwelle und so seien auch die Zweifel an der wirtschaftlichen Dynamik weiterhin präsent. In den USA sei der Labor Day begangen worden, sodass es weder Datenveröffentlichungen noch Kursentwicklungen der Leitbörsen gegeben habe. In diesem Umfeld habe der Rentenmarkt hierzulande unter anhaltendem - auch technischem - Druck gestanden, während sich der Euro nach dem Rücksetzer habe stabilisieren können. Am Aktienmarkt habe eine Verschnaufpause eingesetzt. ...

