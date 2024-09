94,3 Prozent der im August in Norwegen neu zugelassenen Pkw waren Elektroautos, was einen neuen Rekord darstellt. Insgesamt wurden in Norwegen im vergangenen Monat 10.480 Elektroautos neu zugelassen. Die Spitze im Modellranking konnte sich das Tesla Model Y sichern. Der Rekord bezieht sich natürlich auf den Anteil der rein elektrisch angetriebenen Autos an allen Neuzulassungen, nicht auf die absolute Anzahl der neuen E-Autos. Diese lag in der Vergangenheit ...

