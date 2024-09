© Foto: Unsplash



Der angeschlagene chinesische Wohnungsmarkt wird sich trotz zahlreicher staatlicher Konjunktur- und Unterstützungsmaßnahmen weiter abschwächen, so ein Wirtschaftsexperte von JPMorgan. "Der Zusammenbruch des Immobilienmarktes ist noch nicht vorbei", sagte Haibin Zhu, Chefvolkswirt für China bei JPMorgan, am Montag gegenüber CNBC. Er fügte hinzu, dass sich die Immobilienpreise frühestens im Jahr 2025 stabilisieren werden. Die Immobilienkrise in China verschärft sich zunehmend und zieht weitreichende Folgen für die gesamte Volkswirtschaft nach sich. Ein wesentlicher Aspekt dieser Krise ist die zurückhaltende Konsumbereitschaft der Bevölkerung. Der Durchschnittspreis für den Verkauf neuer …