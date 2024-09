Rekordkurs: Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche weiter freundlich präsentiert und sind dabei in Rekordregionen vorgedrungen. Getrieben wurde die Entwicklung unter anderem von Zinssenkungs-Erwartungen in der Euro-Zone und in den USA. Diese wurden nicht nur durch das Notenbanker-Treffen Ende der vorangegangenen Woche in Jackson Hole gestärkt, sondern auch durch niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten innerhalb der Eurozone. In den USA wiederum fiel der sogenannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...