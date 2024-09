Die Rallye von Gold hält an, verliert allerdings spürbar an Momentum - doch das ist nicht das größte Problem, das das Edelmetall aktuell hat. Der Blick in den Chart.Zur Überraschung vieler Marktteilnehmenden hat sich Gold seit dem Jahreswechsel deutlich verteuern können. Mit einem Plus von 21 Prozent schlägt das Edelmetall sogar den US-Gesamtmarktindex S&P 500, der sich um rund 18,5 Prozent steigern konnte. Das Umfeld aus anhaltend hohen Zinsen bei gleichzeitig nachlassender Inflation und einer zwar gedämpften, aber stabilen Wirtschaftslage sollte eigentlich Gegenwind für Gold bedeuten, nichtsdestotrotz gelang dem Edelmetall nach dem Mehrjahresausbruch über 2.000 US-Dollar eine steile …