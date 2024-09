Es gibt ein Update für die gesetzliche Unfallversicherung. Das Bundeskabinett hat in der vergangenen Woche einen entsprechenden Gesetzesentwurf mit Änderungen für Eltern auf dem Arbeitsweg, Studenten außerhalb der Hochschule und Krisenhelfer im Auslandseinsatz beschlossen. Der Gesetzesentwurf zum "Unfallversicherungs-Weiterentwicklungsgesetz" hat in der vergangenen Woche das Bundeskabinett passiert. Die Regelungen in der gesetzlichen Unfallversicherung sollen damit klarer und einfacher werden. Vor ...

