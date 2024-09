Krypto News: NFT-Markt erreicht Jahrestief - wie sieht die Zukunft aus?

Im letzten Zyklus, der im Jahr 2021 seinen Höhepunkt fand, konnten vor allem Non-Fungible Token (NFTs) den Markt bestimmen: Egal ob in Form von künstlerischen Bildern, musikalischen Konzepten oder in der Gaming-Branche - die NFTs waren damals überall anzutreffen und erreichten teilweise sogar Werte in Millionenhöhe.

In den letzten Jahren ist der Markt allerdings immer weiter eingebrochen, da das Interesse vonseiten der Anleger merklich nachgelassen hatte. In der letzten Woche kam es sogar zu einem so starken Einbruch, dass nun der bisher niedrigste Wert in diesem Jahr erreicht wurde. Bedeutet das jetzt das endgültige Aus für das NFT-Konzept?

NFT-Werte im August äußerst schwach

Als im vergangenen März Bitcoin ein neues Allzeithoch bei über 73.000 US-Dollar erreichen konnte, profitierte davon die gesamte Krypto-Welt. Auch die NFT-Sparte konnte deutliche Zuflüsse verzeichnen und einen Umsatz von über 1,6 Milliarden US-Dollar in diesem Zeitraum ermöglichen. Im Vergleich dazu liegt der Umsatz im August satte 76 Prozent darunter. Nach den Angaben von CryptoSlam fiel der NFT-Umsatz nämlich auf 374 Millionen US-Dollar (siehe Bild unten) und erreichte damit den niedrigsten Wert des Jahres.

Allerdings lief das Jahr 2024 bisher noch besser als das Jahr zuvor, denn im Jahr 2023 verzeichnete die NFT-Branche den niedrigsten Umsatz seit 2021. Trotzdem lässt sich auch in diesem Jahr ein klarer Trend erkennen: Während im ersten Quartal noch über 4 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden, lag diese Zahl im zweiten Quartal nur noch bei 2,2 Milliarden US-Dollar.

(Quelle: CryptoSlam)

Viele Krypto-Experten haben dem NFT-Markt längst ein kommendes Ende bescheinigt. Dafür spricht derzeit nicht nur der stark fallende Umsatz der gesamten Sparte, sondern auch die Tatsache, dass die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC sich aktuell den NFT-Märkten zu widmen scheint. Erst vor wenigen Tagen kündigte die SEC nämlich an, dass eine Klage gegen die einst größte NFT-Plattform Opensea geplant sei.

Weiterhin sind nicht nur die Umsätze der NFT-Branche stark zurückgegangen, sondern auch die Gewinne sind signifikant eingebrochen. Immer mehr Anleger sind in den letzten Jahren zu Meme-Coin-Projekten wie Base Dawgz ($DAWGZ) gewechselt und damit eine Trendwende gestartet. Spätestens seit dem Ende des letzten Jahres liegen verschiedene Meme-Token nämlich voll im Trend und konnten seitdem mit unerwartet starken Renditen überzeugen. Allerdings unterscheiden sich gerade neue Presale-Projekte vom klassischen Ansatz, wie er von Dogecoin (DOGE) verfolgt wird. Schließlich erwarten Investoren heutzutage innovative Ideen und Technologien - selbst bei Meme-Coins.

Offizieller Launch in 24 Stunden: Lohnt sich jetzt der Einstieg in Base Dawgz noch?

In etwas mehr als 24 Stunden wird das junge Meme-Coin-Projekt Base Dawgz die ersten Listungen an dezentralen Kryptobörsen (DEX) erhalten. Ab diesem Zeitpunkt wird der native $DAWGZ-Token den Kräften des Marktes ausgesetzt sein und könnte dann innerhalb kürzester Zeit starke Kursgewinne verzeichnen. Wer also jetzt noch günstig zum Presale-Preis investiert, könnte davon innerhalb kürzester Zeit profitieren. Doch was genau bietet Base Dawgz überhaupt?

Die Idee des Projekts basiert auf modernen Web3-Technologien: Als Multi-Chain-Token möchte Base Dawgz gleich auf allen großen Meme-Coin-Netzwerken einsatzbereit sein. Dank der Portal-Bridge-Technologie und der Wormhole-Technologie ist es möglich, den $DAWGZ-Token sowohl auf Ethereum und Solana als auch auf Base, der Binance Smart Chain und Avalanche zu nutzen.

Besuche noch vor dem offiziellen Launch den Base Dawgz Presale!

Gleichzeitig punktet das Meme-Coin-Projekt aktuell mit einer hohen jährlichen prozentualen Rendite (APY), die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 710 Prozent liegt. Dieses Presale-Staking dürfte auch einer der Hauptgründe dafür sein, warum bereits jetzt über 3,2 Millionen US-Dollar an Kapital im Vorverkauf gesammelt wurden.

Ansonsten gibt es in den letzten Stunden vor dem Launch noch immer die Möglichkeit, an den verschiedenen Missionen der Entwickler teilzunehmen und dafür Punkte zu sammeln. Nach dem Launch werden diese Punkte in $DAWGZ-Token umgewandelt und per Airdrop an die Krypto-Wallets der teilnehmenden Nutzer gesendet. Es kann sich also durchaus lohnen, sich heute noch mit Base Dawgz zu beschäftigen.

Jetzt in den $DAWGZ-Token investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.