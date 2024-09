Zürich/Boston (ots) -- Die globale Investmentfirma Cambridge Associates (https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/) (CA) gab heute die Vereinbarung zur Übernahme von SIGLO Capital Advisors (SIGLO), einem in Zürich ansässigen Spezialisten für alternative Investments, bekannt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) und wird voraussichtlich im Herbst 2024 abgeschlossen. Durch die Akquisition wird die bestehende private Investmentplattform von CA um ein äußerst komplementäres alternatives Geschäft erweitert.SIGLO wurde 2010 gegründet und bietet maßgeschneiderte Lösungen im Bereich alternativer Investments, einschließlich Insurance Linked Securities (ILS), Private Debt, Drawdown Management und Impact Investing, hauptsächlich für Pensionskassen sowie andere institutionelle und professionelle Kunden in der Schweiz."Cambridge Associates und SIGLO teilen die gleichen Firmenwerte sowie eine Kultur, für Kunden die Extra Meile zu gehen um die jeweils individuellen Ziele und Bedürfnisse der Kunden zu erreichen. Dieser strategische Zusammenschluss markiert einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg, unseren Kunden, Partnern und dem gesamten Team ein umfassenderes Angebot an alternativen Investmentlösungen zu bieten", sagten Michael Knecht und Christoph Gort, Mitbegründer von SIGLO.Cambridge Associates verfügt über europäische Niederlassungen in London und München und betreut seit fast 40 Jahren europäische Pensions-, Stiftungs- und Privatkunden. Mit dem Zusammenschluss wird Zürich der erste Standort des Unternehmens in der Schweiz sein."Die Integration des gesamten SIGLO-Teams und die Etablierung einer Präsenz in der Schweiz werden unser Engagement für Schweizer und DACH-Kunden weiter stärken und zeigt unser langfristiges Bekenntnis zum Schweizer Markt", sagte David Druley, CEO von Cambridge Associates. "Europa ist seit langem ein Kernmarkt für Cambridge Associates und wir sind sehr erfreut über diese nächste Phase in unserem Bestreben, exzellenten Service für Kunden in der gesamten Region zu bieten."Als einer der frühesten Berater und Investoren im Bereich Private Markets arbeitet CA seit über 50 Jahren mit anspruchsvollen Institutionellen- und Family Office-Investoren zusammen, um die globale Private Markets-Landschaft mit zu gestalten. Unterstützt durch Investment und Research Professionals in 12 globalen Büros von Cambridge Associates, werden SIGLO-Kunden von globalen Investmentopportunitäten über eine breite Palette von Anlageklassen profitieren.""Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage in Europa nach unseren Portfoliomanagement-Dienstleistungen sowie unserem globalen Research und Due Diligence Netzwerk, insbesondere im Bereich der Private Markets. Wir freuen uns darauf, unsere globale Investmentexpertise den Kunden von SIGLO und anderen Investoren in der Schweiz und der Region über ein FINMA reguliertes Zürcher Büro mit einem starken lokalen Team anzubieten", sagte Alex Koriath, Leiter der European Pension Practice und des Münchner Büros von Cambridge Associates. "Darüber hinaus stärkt die Integration der SIGLO-Plattform die Investment- und Analysefähigkeiten von CA, insbesondere im Bereich ILS."Weitere Informationen zu SIGLO finden Sie unter: https://www.siglo.ch/Über Cambridge AssociatesCambridge Associates ist ein unabhängiger globaler Anlagenberater und Portfoliomanager. Seit unserer Gründung im Jahr 1973 unterstützen wir institutionelle Kunden, darunter Stiftungen, Pensionskassen und Family Offices dabei, maßgeschneiderte Portfolios zu konstruieren und zu investieren. Mit über 50 Jahren Erfahrung hat Cambridge Associates viele Investmentansätze, die heute als Best Practice anerkannt sind, maßgeblich mitetabliert. Unsere globale Präsenz erlaubt es uns globale Research und Portfoliomanagement Services unseren Kunden in einem lokalen Kontext zu liefern. Cambridge Associates bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Portfoliomanagement, Anlageberatung, und Staff Extension speziell für Private Investments oder auch für die vollständigen Investments von Kunden. Cambridge Associates unterhält derzeit Büros in Boston; Arlington, VA; Peking; Dallas; Hongkong; London; München; New York; San Francisco; Singapur; und Sydney. Cambridge Associates besteht aus sechs globalen Investment-Tochtergesellschaften, die alle unter gemeinsamer Eigentümerschaft und Kontrolle stehen. Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.cambridgeassociates.com/en-eu/Pressekontakt:Randi CascianoDirector of Global Public Relationsrcasciano@cambridgeassociates.comOriginal-Content von: SIGLO Capital Advisors, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099646/100922552